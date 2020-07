20. července 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Praha Česko-ruské vztahy mohou uzdravit jednání nejvyšších politiků. „Schůzky premiérů jsme měli naposledy asi před devíti lety, u prezidentů to bylo častější, ale víceméně na okraji nějaké příležitosti. Ministři zahraničí se neviděli už deset let. A to je určitě deficit,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz diplomatický matador Rudolf Jindrák, nový zmocněnec pro konzultace s Ruskem.

Vyplynul z diskuse mezi premiérem, prezidentem a ministry vnitra a zahraničí. Navrhli, že by se do problematiky měl zapojit člověk, který by měl širší mandát než jen z ministerstva zahraničních věcí. Konsenzem těchto čtyř našich nejvyšších představitelů vznikl post zmocněnce.