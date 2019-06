Rodina chlapce, který skončil po operaci mandlí v kómatu, chce po pardubické nemocnici 22 milionů

Pardubice Rodina chlapce, který má po operaci mandlí v Pardubické nemocnici v roce 2017 a následných komplikacích poškozený mozek a skončil v bdělém kómatu, podala na společnost Nemocnice Pardubického kraje několik žalob. Domáhá se odškodnění ve výši 22 milionů korun a vydání zdravotnické dokumentace případu. Soud již rozhodl, že nemocnice musí vydat kopii záznamu předoperačního vyšetření přístrojem Somnocheck pořízeného v noci z 9. na 10. května 2017, rozsudek zatím není pravomocný.

Nemocnice podle soudu během řízení změnila své stanovisko a tvrdila, že sama není schopna zajistit extrahování záznamu z přístroje. Potřebovala by k tomu součinnost dodavatelské firmy a stálo by to 5710 korun. Podle soudu je ale povinností nemocnice zajistit, aby bylo možné vytvořit kopii zdravotnické dokumentace v čitelném formátu. Rodina podle chlapcova otce částku za vytvoření kopie dokumentace nemocnici zaplatila, peníze jim ale nemocnice poslala zpět.



Podle rodiny nemocnice zanedbala své povinnosti. Když chlapec čtyři dny po operaci začal masivně krvácet a matka jej přivezla na ambulanci ORL, nedostalo se mu včas ošetření. Chlapec skončil v bezvědomí a v důsledku těžkého poškození mozku z nedostatku kyslíku zůstává v kómatu.

Nemocnice se k případu nechce vyjadřovat kvůli aktuálně pokračujícímu sporu, ale odkázala na své vyjádření ze 4. června. „Tragická situace rodiny nezletilého chlapce mě osobně velmi mrzí a hluboce se mě jako ředitelky a matky dotýká,“ uvedla ředitelka Pardubické nemocnice Štěpánka Fraňková. Podle ní nemocnice s rodinou navázala oficiální kontakt hned druhý den po události a nabízela nejen součinnost, ale také konkrétní podporu a pomoc. Navrhla také společně s pojišťovnou možnost zřízení nelimitovaného otevřeného účtu ke krytí veškerých nákladů spojených s péčí o chlapce a zároveň odškodnění odpovídající závažnosti celé situace na horní hranici poskytované v podobných případech. Odpověď zatím nedostala.

Podle Fraňkové se komplikace souvisejících s tímto typem výkonu neřeší na ambulanci ORL, jak to prezentovala rodina a nedávný pořad Infiltrace České televize. „V souvislosti s tím také nemám informace, že by kdokoli z personálu naší nemocnice dal mamince nezletilého chlapce pokyn k přesunu právě na ambulanci ORL,“ uvedla Fraňková.

Podle chlapcova otce musela rodina soudně vymoci na nemocnici i záznam z kamer z chodby u ambulance ORL. Řízení o odškodnění je od loňského srpna přerušeno právě kvůli získání zdravotní dokumentace, řekl.