Clinton: Rozšíření NATO bylo správné. Bez Havla by se to nepodařilo, šel za tím

Je to přesně čtvrtstoletí, co Česká republika vstoupila do NATO. Podle tehdejšího amerického prezidenta Billa Clintona to tehdy byla správná věc. „Nebylo by to možné bez Václava Havla,“ vzpomněl na konferenci na Pražském hradě. Výročí připomněl také průlet šesti letounů nad Prahou.