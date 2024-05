Odbory svolávají další protest. Vadí jim změny v zákoníku práce a důchodech

„Po sametové revoluci jsme vykročili směrem, který nás měl přibližovat k vyspělým zemím Evropy. Dnes jsme svědky toho, jak nás vláda vede opačným směrem,“ napsali odboráři na svém Facebooku. „Zásadně nesouhlasíme se změnami v zákoníku práce a v oblasti důchodů,“ dodali.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) Zapište si datum 21. 5. do svých diářů a udělejte si čas na důležitý protest. Ve 12 hodin se sejdeme na Malostranském náměstí v Praze. Budeme protestovat proti změnám v zákoníku práce a v oblasti důchodů, které připravuje současná vláda.



Jsme proti:

❌ propouštění bez udání důvodu,

❌ rušení zaručených mezd,...

❌ prodlužování zkušební doby,

❌ zkracování výpovědní doby,

❌ prodlužování věku odchodu do důchodu. 20 5

Odboráři se vymezují proti propouštění bez udání důvodu, zkracování či prodlužování výpovědní doby nebo rušení zaručených mezd. To vše by měl přinést nový zákoník práce.

Vadí jim také prodlužování věku odchodu do důchodu, se kterým zase počítá důchodová reforma. „Je nepřijatelné, aby se věk odchodu do důchodu zvyšoval do nekonečna. I proto, že v české společnosti činí věk dožití ve zdraví jen něco málo přes 61 let,“ napsali na Facebooku. Dodali, že čeští zaměstnanci odpracují ve srovnání se zaměstnanci vyspělých zemí Evropy za svůj produktivní věk mnohem více času.

Propouštění bez udání důvodu podle odborářů ještě více zhorší situaci zaměstnanců a také otevře dveře diskriminaci. Zaručené mzdy podle ČMKOS zohledňují náročnost práce a jejich zrušení není fér. „Odmítáme politiku levné pracovní síly,“ napsali na Facebooku.

Prodloužení zkušební doby pak podle nich zvýší nejistotu pracujících a zkrácení výpovědní doby způsobí komplikace v hledání nového zaměstnání.

Chystané protesty proběhnou u Poslanecké sněmovny, kde se bude 21.května konat další schůze. Na ní by se už o důchodové reformě i zákoníku práce mohlo jednat.

Do té doby by však podle předsedy ČMKOS Josefa Středuly měla vláda svůj postoj přehodnotit a s odboráři si sednout k jednomu stolu, napsal server Novinky.cz.

„K jednání je prostor i v situaci, kdy je svolána protestní akce,“ uvedl. Předpokládá, že odboráře podpoří na demonstraci i opoziční strany, které rovněž proti reformám vystupují. „Jde o akci ČMKOS a věřím, že se připojí také další subjekty a jednotlivci,“ uvedl.