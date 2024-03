Premiér Petr Fiala na Prima CNN News představí změny v důchodové reformě

Premiér Petr Fiala již dříve prozradil, koho se týkají úvahy vládní koalice o zvýšení věku odchodu do důchodu. „Pokud zvažujeme nějaké navýšení věku odchodu do důchodu, tak to zvažujeme až pro ty, kteří půjdou do důchodu někdy kolem roku 2040 nejdříve, čili nebude se to týkat těch, kterým se penze blíží,“ řekl Fiala

„Nesáhneme na odchody do důchodu, nezměníme věk odchodu do důchodu tam, kde už je nastaven. To znamená do roku 2030 se postupně zvyšuje věk odchodu do důchodu až na tu hranici 65 let pro všechny. Do tohoto mechanismu nesáhneme,“ uvedl předseda vlády před rokem.

Premiér na úvod pořadu hovořil o neshodě s opozicí, ale také o neochotě opozice jednat. „My jednáme, pokud má hnutí ANO nějaké návrhy, mohlo je přinést do debaty. Čas byl osm let,“ řekl premiér Fiala. Ten se dle svých slov pokusí i nadále jednat, ale v jednání nemá partnery. „Z naší strany je vstřícnost,“ dodal.

Podle premiéra je důchodová reforma potřebná a bez ní by nebylo možné udržet současný systém. „Nyní je pět minut po dvanácté. Čas na reformu byl před deseti lety. Vítám diskuzi s opozicí, náš návrh reformy je dobře připravený, s panem Jurečkou můžeme jednat,“ řekl.

21,5 roku

Důchodová reforma navržena současnou vládou vznikla na základě debat s experty. „Zachováme tu dobu, po kterou lidé v průměru důchod berou a ta se bude posouvat s věkem dožití. Je to 21,5 roku a na tom to vše je vystaveno,“ představil hlavní parametr reformy premiér Fiala.

Prostor pro diskuzi je podle Fialy možný v seznamu náročných profesí. „Jsou profese, kde není reálné pracovat do 65 a déle a je třeba se tím zabývat,“ řekl. Podle něj je třeba rozlišit konkrétní pozici v konkrétním odvětví. Zde premiér hledá cesty. Podle moderátorky pořadu Tománkové to je právě bod, který je podle expertů sporný. „Pandořina skřínka,“ uvedla.