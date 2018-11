ČSSD lavíruje: Hamáček se setká s Babišem, nevyloučil odchod z vlády

PRAHA Situace kolem údajného únosu syna premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli kauze Čapí hnízdo je mimořádně vážná. Na jednání klubu se na tom shodli poslanci ČSSD. Podle informací LN jako východisko z politické krize nyní pro oranžové vyplývá buď rekonstrukce vlády, aby v ní neseděl Babiš, nebo odchod sociální demokracie z koalice. Předseda partaje Jan Hamáček na tiskové konferenci byl diplomatičtější, tento scénář ale nevyloučil.

„Nějaká reakce je nezbytná. Co z toho to bude, uvidíme v průběhu dneška,“ sdělil LN zdroj obeznámený s děním na klubu. Podle lídra strany Jana Hamáčka jsou fakta, které přinesl server Seznam Zprávy velmi znepokojující.



Hamáček se proto bude chtít ve středu jednat v rámci koalice s Babišem, aby od něj obdržel jasnější a konkrétnější vysvětlení. Současné vyjádření Andreje Babiše podle nich není dostatečné.



„Nemůžu předvídat, co se stane s koaliční vládou, je na panu premiérovi, jak zítřejší jednání dopadne,“ uvedl Hamáček po koaličním jednání. „Nemůžeme vyloučit žádnou alternativu,“ okomentoval, zdali se poslanci shodli na zmiňovaném scénáři.



Babišův syn serveru Seznam Zprávy řekl, že k farmě Čapí hnízdo, kvůli níž premiér čelí obvinění z dotačního podvodu, podepisoval nějaké dokumenty, ale prý nevěděl, co podepisuje. Po vypuknutí kauzy měl být podle svých slov odvezen Petrem Protopopovem, spolupracovníkem svého otce, na Ruskem okupovaný ukrajinský poloostrov Krym. „Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel. Kvůli stíhání Čapího hnízda,“ řekl Babišův syn serveru.

Andrej Babiš mladší také prozradil, že se v minulosti kvůli konfliktu s policií dostal do Národního ústavu duševního zdraví, kde se setkal s psychiatričkou Ditou Protopopovou, ženou Petra Protopopova.



„Řekla mi (Protopopová) - máš na výběr, buďto tě zavřeme v Národním ústavu duševního zdraví, buď tady budeš, nebo půjdeš na prázdniny. Já jsem si vybral prázdniny,“ popsal Babiš junior. „On (Protopopov) mi řekl na Ukrajině - já a tvůj otec uděláme všechno, abys byl zavřený,“ doplnil.

Předseda vlády se proti tvrzení svého syna důrazně ohradil. „Můj syn je psychicky nemocný. Bere léky, musí být pod dohledem a žije s matkou ve Švýcarsku. Moje dcera trpí bipolarní chorobou. Mého syna nikdo neunesl, z ČR odjel dobrovolně,‘ řekl k záležitosti.



„Odmítám tuto manipulaci a nehorázný tlak novinářů na orgány činné v trestním řízení. Je mi líto, že se tady pořádá hon na moji rodinu, který jsem jim svým vstupem do politiky způsobil a která tím teď nejvíc trpí,“ dodal Babiš starší.



Policie, která údajný únos již dříve prošetřovala, se zmiňovanými informacemi údajně již zabývá a vyhodnocuje jejich relevantnost. Kontaktovat bude i autory reportáže. Podle Hamáčka policie pracovala v minulosti profesionálně.