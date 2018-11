‚Buď tě zavřeme do ústavu, nebo půjdeš na prázdniny!‘ Pražští žalobci otevřou případ zmizení Babišova syna

Na možném dotačním podvodu v případě Čapího hnízda se vedle Babiše mělo podílet šest lidí, šéf ANO byl údajně hlavou skupiny.

Policie má za to, že ve druhé polovině roku 2007 nařídil vedení firmy ZZN Agro Pelhřimov, ať společnost účelově vyčlení z holdingu, aby mohla nová, oddělená firma dosáhnout na unijní dotace, protože Agrofert na ně neměl nárok. Firma se pak do holdingu po pěti letech vrátila.

Má jít o zvlášť závažný zločin dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie spáchané formou účastenství. Trestní sazba za tyto paragrafy činí 5 až 10 let.