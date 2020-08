Diplomat: Opakování voleb v Bělorusku? Nejdřív by se musel svrhnout Lukašenko

Praha Premiér Andrej Babiš (ANO) po dohodě s polským premiérem Mateuszem Morawieckým vyzval unijní lídry k urgentnímu svolání videokonference věnované situaci v Bělorusku. Volby se v Bělorusku musí opakovat, musí být transparentní a za přítomnosti zahraničních pozorovatelů, uvedl v pátek Babiš na Twitteru. Podle anonymního diplomatického zdroje, který situaci pro Lidovky.cz okomentoval by se však nejdřív musel svrhnout autoritářský prezident Alexandr Lukašenko.

Podle zdroje je nyní třeba hledat spojence, bilaterálně v rámci visegrádské čtyřky (V4), čemuž již odpovídá česko-polský apel. Odpoledne se bude Běloruskem zabývat videokonferenčně Rada ministrů zahraničí EU.

„Prosazujeme v reakci na dění v Bělorusku zavedení sankcí,“ řekl serveru Lidovky.cz šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD). Babišovu iniciativu na svolání mimořádné Evropské rady vítá a je podle něho reálná, neboť Rada premiérů již k jejímu svolání vyzvala.

Summit by mohl proběhnout rovněž videokonferenčně. „Vyslal by se jasný signál ze strany EU, proto to také podporujeme. EU také musí tlačit na zahájení dialogu mezi běloruským režimem a opozicí. Jedním z témat by mělo být, jestli by se volby neměly opakovat s účastní mezinárodních pozorovatelů,“ dodal Petříček.

O situaci v Bělorusku chce příští týden jednat v Poslanecké sněmovně i opoziční ODS. Ta zároveň žádá české úřady o vstřícný postoj k případným žádostem o politický azyl od opozičních běloruských politiků a občanů. Na budovu sídla strany byla symbolicky vyvěšena běloruská vlajka.

„Násilný postup běloruských složek a Alexandra Lukašenka proti vlastním občanům, běloruským i zahraničním novinářům, je odsouzeníhodný. Je nepřijatelné, aby kdekoliv, a zvláště v Evropě, byl někdo perzekvován za vyjádření politické vůle a bylo potlačováno jedno ze základních lidských práv - svoboda slova,“ uvedl předseda strany Petr Fiala.

Kromě zařazení bodu do programu jednání sněmovny budou občanští demokraté navrhovat přijetí stejného usnesení, jaké ve středu přijali senátoři. Horní komora odsoudila policejní zásahy proti demonstrantům, podle senátorů jsou zásahy násilné a zjevně nepřiměřené.

Průběh voleb byl pak podle nich neférový a nedemokratický. Senát také apeloval na českou vládu, aby násilí vedené režimem prezidenta Lukašenka rázně odsoudila a učinila všechny možné kroky na podporu občanských svobod v Bělorusku.

Minsk je prý připraven na dialog

Běloruský ministr zahraničí Uladzimir Makej v pátek uvedl, že Minsk je připraven vést o současné situaci „konstruktivní a objektivní dialog“ se zahraničními partnery.

Volby prezidenta v Bělorusku podle tamní volební komise pošesté vyhrál autoritářský prezident Lukašenko. Hlavní opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská výsledky neuznala, požádala o přepočítání hlasů a následně odjela z obav o bezpečí své rodiny do Litvy. V reakci na výsledky voleb vyšly do ulic běloruských měst tisíce lidí, proti nimž tvrdě zasáhla policie. Nejméně dva demonstranti zemřeli a podle serveru BBC jich bylo na 6700 zatčeno.