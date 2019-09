Na Dny NATO druhý den zavítalo 95 000 lidí. Celkem tedy dorazilo 220 000 milovníků armádní techniky

Dopravu v neděli ráno a dopoledne v okolí letiště zkomplikovalo pět nehod. Při nejvážnější z nich se u Petřvaldu srazilo pět aut a zranilo sedm lidí. Jinak ale byla dopravní situace klidnější než v sobotu, protože na akci jelo méně lidí, řekl operátor speciální policejní linky Michal Tichý.



Uvedl, že na rozdíl od soboty se v neděli tvořily kolony jen kolem nehod. V sobotu byly kolony ze všech stran letiště a lidé v nich mohli strávit až dvě hodiny. Dopravní situace v okolí letiště je během akce každoročně zejména dopoledne vždy složitá.

Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Divákům se na nich letos představily vojenské, záchranářské a bezpečnostní jednotky ze 17 zemí. Speciální partnerskou zemí bylo Rumunsko.

K nejatraktivnějším ukázkám patřila vystoupení akrobatických leteckých skupin nebo společná show mistra světa v Red Bull Air Race Martina Šonky a pilota stíhacího letounu Gripen Iva Kardoše. Toto vystoupení se podle předsedy pořádající organizace Jagello 2000 Zbyňka Pavlačíka už asi nikdy nebude opakovat. „Pro Iva Kardoše je to poslední vystoupení, protože končí svou kariéru display pilota českých vzdušných sil,“ řekl Pavlačík.

Dny NATO jsou moje srdeční záležitost. Vždycky je to zážitek a ani letos to není jinak. A co mi vyrazilo dech, je letadlo C-5 Galaxy. Velikostí srovnatelné s panelákem . Tak co myslíte? Padne návštěvnický rekord? Věřím, že ano  pic.twitter.com/6gvFrxIdWT