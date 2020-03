Do Česka každý týden dorazí tři letadla se zdravotnickým materiálem z Číny, potvrdil Hamáček

Praha Do Česka by podle plánu státu měla mířit každý týden tři letadla s dodávkami zdravotnického materiálu z Číny, a to po dobu minimálně šesti následujících týdnů, uvedl v pátek ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). V pátek dorazila na pražské letiště zakoupená zásilka 1,1 milionu respirátorů.

Podle ministra budou ještě v pátek převezeny do centrálního skladu v Pardubicích a následně distribuovány do krajů. Další dvě dodávky se zdravotnickým materiálem mají dorazit v sobotu. První letadlo z Číny s dodávkou 150 000 rychlotestů na zjišťování nákazy novým typem koronaviru přistálo v Praze v noci na středu. Na pražské letiště dorazilo 1,1 milionu respirátorů z Číny. Nyní budou převezeny do centrálního skladu Materiál z páteční zásilky bude po vyložení ještě v pátek přepraven do centrálního skladu v Pardubicích. Hamáček uvedl, že po poledni bude jednat s hejtmany o jeho přerozdělení. Respirátory budou prioritně rozdány mezi nemocnice a zdravotnická zařízení. Pro veřejnost stát podle Hamáčka připravuje roušky, ale až po přednostním zásobení zdravotníků. V pátek dopravené respirátory jsou třídy FFP2. Podle Hamáčka jsou určeny pro zdravotníky, kteří nejsou v přímém kontaktu s nakaženými. „Ty jsou nejvíce používané a nejvíce chybí,“ podotkl ministr. Pro zdravotníky na odděleních, kde budou přímo umísťování nakažení koronavirem, by měly být určeny respirátory vyšší třídy ochrany FFP3. V sobotu by čínská společnost China Eastern měla přivézt dalších sedm milionů roušek, následně pak obří letoun Ruslan, který si stát zapůjčil na Ukrajině, více než 100 tun roušek, respirátorů a testů na koronavirus nového typu. Dodávku převáženou Ruslanem Hamáček označil za klíčovou, do letadla by se mělo vejít přes 1000 metrů krychlových materiálu. Ruslan přiletí na letiště v Pardubicích. Hamáček také uvedl, že letadla, která si stát objednal u tuzemské společnosti Smartwings jsou od začátku plánovaná jako záložní pro případ nouze. Efektivnější je podle něj nyní využívání čínského dopravce, protože ten má veškerá nutná povolení a navíc jeho letouny převezou až čtyřikrát více materiálu, což je přibližně 200 metrů krychlových zboží. Obří letadlo Ruslan je pak výhodné kvůli obřímu prostoru ve stroji. První dvě letadla Smartwings odletěla z Česka v noci na čtvrtek. Letadla se však dosud dostala pouze do ruského Novosibirsku, kde měla naplánováno mezipřistání. Stroje tam musí čekat na povolení od čínských úřadů. Původně měly Smartwings zajistit sedm letů, spolumajitel firmy Jiří Šimáně ale serveru Lidovky.cz řekl, že možná ministerstvo zdravotnictví využije pouze dvou letů.