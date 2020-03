Obří Ruslan přistál v Číně. Do Česka přepraví 100 tun zdravotního materiálu

Praha V čínském Šen-čenu přistál kolem 15:45 velkokapacitní ukrajinský letoun An-124 Ruslan. Do České republiky v sobotu přiveze přes 100 tun zdravotnického materiálu včetně roušek, respirátorů nebo ochranných obleků. O přistání na Twitteru informoval ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dodal, že začíná nakládání objednaného materiálu.

Letoun se z ukrajinského Kyjeva vydal na cestu ve čtvrtek dopoledne, odpoledne přistál v ázerbájdžánském Baku. Do Číny pokračoval od dnešního dopoledne. Na jihu Číny by měl naložit dva miliony respirátorů N95, pět milionů roušek, 80 000 ochranných brýlí, 120 000 ochranných obleků a 50 000 testů. Materiál bude celkem vážit 106 337 kilogramů. Náklad by měl vyložit kolem sobotního poledne v Pardubicích.



Let Ruslanu ministerstvo obrany objednalo v rámci svých předplacených hodin v aliančním programu strategické letecké přepravy SALIS. Česko pravděpodobně služeb ukrajinského letadla v příštích dnech využije.



První zdravotnický materiál přivezl z Číny armádní speciál v noci ze středy na čtvrtek, když přepravil 150 000 rychlotestů na koronavirus. Dnes přistálo v Praze letadlo s 1,1 milionu respirátorů. V sobotu by mělo dopravit další čínské letadlo sedm milionů roušek. Podle Hamáčka by měla do Česka v příštích šesti týdnech mířit z Číny každý týden tři letadla s dodávkami zdravotnického materiálu.