Do půlky srpna se bude střídat chladnější a teplejší počasí. Tropy meteorologové nečekají

Praha Do poloviny srpna se budou v Česku střídat chladnější a teplejší období, což je pro středoevropské léto typické. Teploty zřejmě nepřekročí tropickou třicítku, týdenní průměry ukazují maximální teploty do 28 stupňů. Chladno bude příští týden a také na přelomu prázdnin, kdy bude i výrazněji pršet. Příští týden bude na déšť chudší. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který v pátek zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

„Předpokládáme, že období od 13. července do 9. srpna 2020 bude na našem území jako celek teplotně slabě podprůměrné,“ uvedli meteorologové. Relativně chladnější období by podle nich měla převažovat v příštím týdnu a na přelomu července a srpna. Průměrná teplota pro období do 9. srpna je 18,7 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v roce 1994, kdy průměr činil 22,5 stupně. Zatím nejnižší průměr 15,6 stupně meteorologové zaznamenali v roce 1987.

Na severovýchodě Česka mohou bouřky rozvodnit řeky. Meteorologové vydali varování Déšť meteorologové očekávají po 20. červenci, příští týden by měl být na srážky chudší. „Většinou by celkové srážkové úhrny měly zůstat v intervalech běžných hodnot pro danou roční dobu, ale vzhledem k roční době je předpoklad, že celkové úhrny mohou být regionálně velmi rozdílné, zejména kvůli lokálnímu charakteru srážek,“ poznamenali. Průměrný úhrn srážek pro následující čtyři týdny je 80 milimetrů, tedy 80 litrů vody na metr čtvereční. Podle záznamů vedených od roku 1951 zatím nejméně napršelo v tomto období v roce 1990, kdy meteorologové naměřili 16 litrů na metr čtvereční. Nejvíce srážek spadlo v roce 2010 s úhrnem 164 milimetrů. Měsíční výhled počasí nemůže postihnout větší kolísání teplot v jednotlivých dnech, zaměřuje se na týdenní průměry, upozornil ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.