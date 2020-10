Do trasování kontaktů nakažených se od pátku zapojí až 250 policistů, jejich pomoc bude dobrovolná

PRAHA Ministerstva vnitra a zdravotnictví se dohodla, že 200 až 250 policistů se zapojí do trasování kontaktů nakažených covidem-19. Po čtvrtečním jednání Ústředního krizového štábu to řekl jeho předseda, vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Výpomoc policistů s trasováním kontaktů lidí nakažených koronavirem nabízel ministr vnitra Hamáček již v na začátku září, ale premiér Andrej Babiš (ANO) tehdy uvedl, že hygienické stanice trasování kontaktů lidí nakažených koronavirem zvládají.

„Finalizujeme dohodu, která musí být uzavřena a bude dnes nebo zítra hotová. Pak už nebude nic bránit tomu, aby od 200 do 250 policistů, tak, jak jsme to v minulosti nabízeli, posílilo kapacity hygieny,“ řekl Hamáček.



Kvůli velkému nárůstu počtu nových případů nestíhá zejména pražská hygienická stanice všechny včas trasovat. Vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla v polovině září uvedl, že s telefonickým trasováním kontaktů nemocných lidí pomáhá hygienikům 519 lidí, z toho 72 armádních hygieniků. Dalších 200 lidí mělo být pro tuto činnost postupně proškoleno. S trasováním kontaktů nakažených hygienikům pomáhají také civilní medici.

„Policisté by měli být využíváni ke třetím hovorům, to znamená ke zjišťování kontaktů na základě požadavků hygienické stanice,“ řekl policejní prezident Jan Švejdar. Podle něj budou vypomáhat plošně po celé České republice, měli by být proškoleni ve čtvrtek nebo v pátek. „Od pátku odpoledne nebo od pondělí budeme připraveni,“ uvedl Švejdar. Práci budou dělat policisté dobrovolně, doplnil.

Ve středu hygienici odhalili 2932 nových případů koronaviru, což je třetí nejvyšší denní počet od březnového začátku šíření nemoci covid-19 v ČR. Celkový dosavadní počet případů přesáhl 70 000. Nakažených je aktuálně 36 619 lidí, nemoc má u většiny z nich mírný průběh.