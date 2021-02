Dokud reprodukční číslo neklesne pod jedna, nemělo by se rozvolňovat vůbec nic, říká viroložka Ruth Tachezy

PRAHA Povinné nošení respirátorů je jednou z podmínek ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), aby na kývl na další rozvolnění. Jeho souhlas je pro plán, který má mimo jiné podporu opozice, klíčový.

„V úterý ráno jsme otevření obchodů projednali na Radě vlády pro zdravotní rizika. Ministr Blatný souhlasí při doplnění určitých opatření, konkrétně povinných respirátorů pro personál obchodů, zákazníkům stačí roušky,“ řekl serveru Lidovky.cz vicepremiér pro ekonomiku Karel Havlíček (za ANO). Otvírání maloobchodu bylo jedna z podmínek hejtmanů, aby o víkendu posvětili pokračování nouzového stavu a tím pádem i současných vládních opatření.



Nezpochybnitelným faktem je ovšem i to, vláda chystá rozvolnění v době, kdy v Česku přibývá lidí s covidem – za pondělí testy zachytily 8745 nových případů, bezmála o tisíc víc než ve stejný den před týdnem. Jednotky intenzivní péče jsou v plném zápřahu a lidé na sebe kýchají stále častěji takzvanou britskou mutaci viru, která je nakažlivější.

„V současné chvíli by se nemělo otevírat vůbec nic. Dokud reprodukční číslo R neklesne pod jedna, nemůžeme rozvolňovat,“ zhodnotila vládní záměr viroložka Ruth Tachezy z Přírodovědecké fakulty UK. Podle ní lidé po otevření prodejen vyrazí na nákupy ve velkém, což považuje z hlediska epidemie za velké riziko. „Otevírat obchody je v tuto chvíli nezodpovědné,“ varuje. „Všichni ze zahraničí na nás koukají jako na blázny. I v zemích, kde mají oproti nám naprosto zanedbatelné počty nově nakažených, mají zavřeno,“ dodává.

Lidovky.cz: Vypadá to, že by se příští pondělí mohly otevřít obchody, vláda o tom nejspíš rozhodne v řádu dnů. Co vy na to?

V současné chvíli by se nemělo otevírat vůbec nic. Dokud číslo R neklesne pod jedna, nemůžeme rozvolňovat. To je názor odborné veřejnosti. Je určitě dobře, že se to plánuje a obchody se připravují. Snad se pak nestane, že vláda rozhodne ze dne na den a nebude nic připravené. Viděla jsem v televizi, že obchodní centra budou třeba nabízet antigenní testování a podobně. To je správné, ale musíme počkat.

Lidovky.cz: Nakolik jsou obchody nebezpečné z hlediska epidemie? V čem spočívá největší riziko?

Zejména v tom, že zvýšíte mobilitu lidí. Když nejsou otevřené obchody, sedíte doma a nemáte nutkání nikam jezdit. Ve chvíli, kdy se obchody otevřou, začnou lidé cestovat v hromadné dopravě, začnou se více stýkat a podobně. Nyní, když si potřebujete koupit boty či něco na sebe, musíte online, nezbývá nic jiného. Po otevření obchodů spousta lidí zvolí raději nákup v kamenných prodejnách. A to je špatně, vhodná doba na to určitě není. Otevírat obchody je v tuto chvíli nezodpovědné. Číslo R je nad jedničkou, to znamená, že epidemie sílí a zrychluje se.

Lidovky.cz: Bojíte se prosincového scénáře? Vláda rozvolnila a otevřela obchody před Vánocemi, počty nově nakažených přitom byly nižší než teď, a křivka epidemie začala exponenciálně růst...

Přesně tak. Všichni ze zahraničí na nás koukají jako na blázny. I v zemích, kde mají oproti nám naprosto zanedbatelné počty nově nakažených, mají zavřeno. Už třeba rok jsou v lockdownu a tamní obyvatelé dodržují home office. Musíme si říct, co je prioritní. Podle mě to jsou školy. Rozumím, že je musíme za určitých podmínek zpřístupnit. Zároveň ale nemůžeme otevřít obchody, musíme to vykompenzovat. Třeba v Irsku měli otevřené školy, ale za cenu toho, že naprosto zásadně omezili mobilitu všech občanů. Považuji také za vhodné motivovat lidi, aby pracovali z domova. Jestliže začneme otevírat všechno najednou, nic nám nepomůže. Raději vytrvat a pečlivě se připravit.

Lidovky.cz: Je podle vás rozhodnutí otevřít obchody spíš politické? Postupné otevírání obchodů a služeb bylo jednou z podmínek, kterou si při víkendovém jednání s vládou o nouzovém stavu kladli hejtmani...

Mám pocit, že ano. Přijde mi to jako něco za něco. Školy chápu a podporuji jejich opatrné otevření, obchody ale nikoliv. Když se otevře místní prodejna na vesnici, není to nic hrozného. Asi tam nedorazí masa lidí z okolí. Pokud ale otevřeme desítky obchodů v nákupních centrech, lidé začnou jednoduše migrovat. Třeba do Prahy budou dojíždět obyvatelé jiných měst a budeme mít velký problém. Samozřejmě chápu, že velká část populace je na tom psychicky špatně, ale to není argument pro otevírání.

Lidovky.cz: Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) s otevřením obchodů souhlasí za předpokladu, že prodavači budou povinně nosit respirátory, zákazníci nemusí. Stačí to?

Nestačí. Pokud se obchody opravdu musí otevřít, tak aspoň s povinnými respirátory pro všechny. V Česku máme poměrně dost zastoupenou britskou variantu viru, která se lépe přenáší a šíří. To je velké riziko. Musíme hlídat hranice, aby se k nám v masivní míře nedostaly další mutace covidu. Vzhledem k tomu, že nové kmeny koronaviru jsou nakažlivější, jsou povinné respirátory namístě i pro zákazníky.