Z covidu se může stát chřipka, říká viroložka Ruth Tachezy. Nejdřív se ale musí virus zklidnit

Pravidelně očkovat budeme nejspíš jen starší a rizikové jedince, podobně jako u chřipky, tvrdí viroložka Ruth Tachezy. Teď je ale důležité, aby vakcínu proti koronaviru dostalo co nejvíce lidí. Pak se virus zklidní.

Lidovky.cz: Ministerstvo zdravotnictví v úterý nečekaně ukončilo spolupráci s Mezioborovou skupinu pro epidemické situace (MeSES). Čím si to vysvětlujete?

Ministerstvo se vyjádřilo, co k tomu dál říct. Myslíme si, že resort přestal reflektovat naše služby, že už jim naše vyjádření nebyla pohodlná. Opatření, které plánují, jsou více přijatelná pro lidi. Nejde o žádné omezování, je to vlastně rozvolňování bez testování. Kladou důraz pouze na očkování. My jsme přeci jenom striktnější. Nicméně jsou to jen spekulace, já nemohu říct, jestli to bylo hlavním důvodem. Možná nově vznikající skupina na ministerstvu bude natolik kompetentní, že opravdu nebude potřebovat další rady.