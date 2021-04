DOKUMENT: Zemanův kancléř Mynář píše UEFA kvůli kauze Kúdela. Přečtěte si jeho dopis

PRAHA „Se situací je podrobně seznámen prezident republiky Miloš Zeman,“ stojí v dopisu hradního kancléře Vratislava Mynáře adresovaném fotbalové asociaci UEFA kvůli kauze Kúdela. Serveru Lidovky.cz jej poskytla Kancelář prezidenta republiky. Přečtěte si ho v plném znění bez redakčních úprav.

Dopis disciplinární komisi UEFA

Vedoucí KPR Ing. Vratislav Mynář odeslal dne 15. dubna 2021 dopis členům disciplinární komise UEFA v následujícím znění:

Vážená disciplinární komise,

dovoluji si vás tímto otevřeným dopisem oslovit v souvislosti s vaším nedávným rozhodnutím o potrestání hráče Ondřeje Kúdely. Potrestán byl za údajný rasistický výrok, kterého se měl dopustit dne 18. 3. 2021 během zápasu Rangers FC proti SK Slavia Praha. Podle vašeho verdiktu nesmí nastoupit do 10 příštích zápasů.

Ve zmiňovaném zápase se toho odehrálo mnoho. Tým SK Slavia Praha hrál skvěle, drtil soupeře kvalitní a férovou hrou. Odpovědí soupeře byly zákeřné fauly, z nichž jeden skončil vážným zraněním brankáře Ondřeje Koláře. Skončil s frakturou lebky a do konce života bude muset na hřiště chodit s helmou. Soupeř se po druhém inkasovaném gólu choval hrubě, nesportovně a frustrovaně. Čeští sportovci byli soupeřem po konci zápasu napadeni uvnitř stadionu a nebyli vpuštěni do kabin. Výsledek? Hráč, který kopačkou rozdrtil lebku protivníkovi, od Vás dostal trest zákazu nástupu do 4 utkání, další hráč za fyzické napadení třízápasový trest.

A údajný rasismus? Trest na 10 zápasů. Podotýkám, že rasismus neprokázaný a domnělý. I samotný inspektor UEFA zpochybňoval, že Ondřej Kúdela pronesl rasistický výrok. Přesto jste rozhodli o zcela bezprecedentním potrestání hráče, který nikomu neublížil a pouze slovně - dle svého vyjádření - urazil svého soupeře. Odsuzujete slušného člověka bez jediného důkazu. Znemožňujete sportovci plnit si sen v Evropské lize. To vše jen proto, abyste naplnili zvrácená očekávání úzké skupiny aktivistů a klubu neschopného vítězit na hřišti, o to více však vykřikujícím prázdné a ublížené fráze o rasismu.

Z boje proti rasismu se ve vašem podání stal boj neúspěšných proti úspěšným, vrchol pokrytectví, pozitivní diskriminace a trapného podbízení se hloupým trendům. Vaše snahy mohou vést k opaku, tedy k situaci, kdy bude osoba s jinou než černou barvou pleti diskriminována, utlačována a krácena na svých právech. Proto také považuji za nezbytné se proti tomuto postupu ohradit.

Přestože na to patrně nejste zvyklí, dovolím si vám vzkázat jednu věc. Velmi oceňuji to, že česká veřejnost se s Vaším verdiktem neztotožňuje, a to napříč celou společností. Naopak se vám – byť možná jen na krátkou dobu – podařilo spojit i odvěké rivaly. Nepoklekneme před vámi a žádné výhrůžky na českého fotbalového fanouška neplatí.

Se situací je podrobně seznámen prezident republiky Miloš Zeman a považuje ji za významnou nejen z hlediska sportu, ale i z pohledu spravedlnosti a lidské důstojnosti. Vyjadřuje sounáležitost všem občanům České republiky, kteří tuto kauzu sledují a jejím průběhem jsou zklamáni. Zároveň přeje všem hráčům a fanouškům, aby se celou záležitostí nenechali odradit a i nadále tak srdnatě podporovali svůj tým.

Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky