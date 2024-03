Legalizace konopí? Některé státy to schválily, jde to ale proti mezinárodním úmluvám, říká odborník z OSN

Co hraje roli při legalizaci dosud zakázaného konopí? To vysvětluje v rozhovoru pro server Lidovky.cz odborník Pavel Pachta, který byl jako první Čech zvolen do Mezinárodního výboru pro kontrolu narkotik (anglicky International Narcotics Control Board, zkráceně INCB). „Někteří hlasití stoupenci legalizace všech drog občas ztrácejí kontakt s realitou,“ uvedl mimo jiné Pachta.

Lidovky.cz: Prohráli jsme válku proti drogám?

Velmi často tuto větu slyším. Takové prohlášení mi připadá velice zjednodušující. A hlavně falešné, stejně jako opačné heslo, které se razilo před léty. To znělo: „Svět bez drog - to dokážeme!“. Jenže užívání drog je lidstvu vlastní, stejně jako je mu vlastní touha po rozkoši a snaha uniknout bolesti. Ale nebezpečí, které ze závislosti na některých drogách vyplývá, a to pro jednotlivce i celou společnost, vyžaduje, abychom mu čelili.