Cermat čeká útok hackerů na e-přihlášky. Zváží prodloužení lhůt pro rodiče

Pro podávání přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia zbývá včetně dneška sedm dní. Systém DiPSy, který vytvořila organizace Cermat a který elektronické podávání umožňuje, se od počátku potýká s hackerskými útoky. Ovšem ten nejmasivnější hrozí podle ředitele Cermatu Miroslava Krejčího v poslední den přihlašování. Ten vychází na 20. února.

„Je před námi jeden možný krizový bod, a to je poslední den lhůty pro podávání přihlášek 20. února. Tam je reálně riziko, že bude objednán nový DDOS útok. Upřesnil bych, že DDOS útok není útok hackerů pro zábavu, ale hackerům za něj vždy někdo platí. Takže je otázka, kdo bude chtít zaplatit, kolik peněz za to, aby se nám 20. února hackeři pokusili systém DiPSy sundat,“ prohlásil Krejčí na středečním sněmovním školském výboru.

Poslanec Pavel Klíma (TOP 09), který schůzi vedl, se jej právě na rizika přímo ptal. Zajímalo ho také, jak je Cermat a ministerstvo školství na případné útoky připravený.

„Pokud by to byl tak velký útok, že jej neustojí ochrana operátora (konkrétně T-Mobile, pozn. red.), může dojít k tomu, že bude systém nedostupný pro uživatele. Každopádně systému by se nic nestalo. A v tu chvíli bychom na úrovni ministerstva řešili, že prodloužíme lhůtu pravděpodobně o dva dny pro podávání přihlášek,“ zmínil Krejčí.

Později by už obdobně kritický den nastat neměl. Přetížení by mohlo hrozit v květnu, kdy budou jasné výsledky uchazečů. „Všichni se budou chtít najednou podívat, jak děti dopadly. Ale to je jednoduchá věc, uděláme to tak, aby systém unesl jakékoli množství lidí, aby nespadl,“ ujistil šéf Cermatu.

Krizové scénáře

Že jsou nachystané krizové scénáře, potvrdil na schůzi i ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Informoval také o spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). „Máme připravený scénář, který předpokládá spolupráci s Úřadem vlády, s legislativní radou vlády a ministerstvem vnitra, abychom se vyrovnali i s krizovou situací, která by nebyla vůbec způsobena nějakým selháním na naší straně,“ potvrdil Bek.

Podle něj útoky přicházejí ze serverů především mimo Evropu, třeba i z Ruska. Dodal, že terčem útoků mohou být i další servery napojené na DiPSy, tedy třeba Identita občana.

Prodlužování lhůty pro přihlašování na střední školy a gymnázia se ministerstvo školství od počátku snaží vyhnout, protože na podávání přihlášek jsou navázané další termíny. Od 21. února budou v systému „úřadovat“ školy, které musí zkompletovat seznamy přihlášek. A právě prodloužení lhůty by školy zdrželo, což by mohlo způsobit další komplikace.

Aktuálně eviduje Cermat 78 tisíc elektronicky podaných přihlášek, v pondělí a v úterý přijal systém vždy více než 10 tisíc přihlášek. Krejčí poupravil odhad lidí, kolik by přihlášku celkově mohlo podat. Dříve se odhadovalo asi 120 tisíc, podle vyjádření na výboru Krejčí očekává, že to bude maximálně 130 až 135 tisíc uchazečů. Deváťáků je letos asi 106 tisíc.