Evropa otevírá hranice, Češi mohou vyrazit do ciziny. Podívejte se, kam můžete cestovat bez testů na covid-19

Praha Před jednou z cestovních kanceláří na pražském Andělu se vine dlouhá fronta. Stojí v ní hlavně vyšší ročníky – s internetem se moc nesžily a rády vyřizují pochůzky osobně. Společné mají ještě jedno. Chtějí cestovat, hlavně do ciziny. Po karanténní izolaci Češi touží po pohybu a svobodě.

„Člověk může být ostražitý, ale hlavně by se neměl bát a měl by zůstat optimistou,“ povídá pětaosmdesátiletá Marie Drbohlavová, která ve frontě čeká, aby pro sebe a kamarádku koupila lázeňský pobyt ve čtyřhvězdičkovém maďarském hotelu. Ať to stojí za to, jak paní Marie dodává.



Pro Čechy nemá letní cestování jen přídech prázdninové aktivity. Kvůli zkušenosti s bývalým režimem potřebují i samotný pocit, že to jde, aby je netísnila noční můra. Od pondělí může tíha odpadnout, Česko spouští cestování podle takzvaného semaforu – de facto zahajuje turistickou sezonu.



Do „zelených“ zemí, což je barva značící nízké covidové riziko, lze odjet, aniž by po návratu musel člověk doložit důkaz, že se nenakazil, nebo setrvat v karanténě. Cestovní kanceláře potvrzují, že Češi se na tento den těšili a že vyjet chtějí. „Před třemi týdny si lidé chodili pro peníze nebo vouchery za neuskutečněné cesty, báli se. Už to neplatí.

Kam se může od 15. června opět cestovat?

Ti, co si mysleli, že nikam nepojedou, už zase vyhlížejí nové zájezdy. Dělali jsme i spoustu bezplatných převodů na Českou republiku, Slovensko a Rakousko,“ řekla serveru Lidovky.cz Barbora Stluková z cestovní kanceláře Mayer specializující se na poznávací zájezdy.

Organizované výjezdy vyhovují hlavně seniorům, takže jsou spíš indicií, ale celkový obraz doskládá i enormní zájem o letošní novinku: jízdenky na vlak do chorvatské Rijeky. Jen v prvním dni, co Regiojet spustil prodej, naplnil sedm souprav. A za čísly, která se dají evidovat, jsou nespočítatelné zástupy těch, kteří naloží auto či karavan a vyrazí po vlastní ose.

Všichni, kdo se těší, až mezi prsty ucítí plážový písek nebo v plicích alpský vzduch, by si měli zkontrolovat, jak se k turistům staví země, kam jedou. Semafor určuje, co Česko žádá po svých lidech, když se vrátí domů, a od cizinců. Nepopisuje, co chce onen stát, když se do něj vstupuje.

Třeba Španělsko, které v rámci starého kontinentu prodělalo s covidem jednu z nejbolavějších zkušeností, umožní cizincům vstup leda za účelem práce, otevřít se turistům hodlá až 21. června. Portugalci přijímají návštěvy jen letecky a na pevnině. Kdo by přistál na ostrovech, musí mít negativní test a čekají ho blíže nespecifikovaná karanténní opatření.

Jedna ze zdejších nejzamilovanějších destinací, Řecko, rovněž drží omezený režim. Řekové od pondělí otevírají pro cizince pouze letiště v Aténách a Soluni, další včetně těch na ostrovech mají být pro cizince dostupné od 1. července. Přijet k tamnímu moři lze od pondělí i po silnici a může se stát, že vůz zastaví tamní oficíři s namátkovým testem na virus. Není ale nutné vést si svůj vlastní, předem obstaraný doklad.



Cesta do Itálie i zpět do Česka je volná, důležité v tom je plné zprůchodnění rakousko-italské hranice – Rakušané dosud návštěvníky přijíždějící z Itálie bez testu nepouštěli. Bez zrušení této výjimky by návrat domů pro zdejší turisty představoval nutnost vyhledat místní laboratoř nebo se Rakousku vyhnout zdlouhavou oklikou.

A pozor, na italských ostrovech si pravidla upravují po svém. Sardinie vyžaduje, aby přijíždějící měli už elektronicky odevzdaný vyplněný dotazník, bez toho úřady mohou vstup odepřít. Podobně to má nastaveno pevninská Apulie.



Před cestou zmapovat terén

Český semafor není do kamene tesaný kánon, bude se flexibilně proměňovat podle toho, jak se kde koronavirová nákaza vyvine. „Parametry vycházejí z hodnocení epidemiologických kritérií pro každou zemi. Kritériem je počet nakažených osob na sto tisíc obyvatel. Doporučujeme českým občanům sledovat před vycestováním vývoj epidemiologické situace v daných zemích,“ uvedla Renata Povolná z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.



Teď jsou v červené množině – tedy „zpět jen s testem, nebo šup na dva týdny do karantény“ – toliko dvě země a jeden region: Portugalsko, Švédsko a Slezské vojvodství v Polsku. Oblast, jež sousedí s Karvinskem, tvoří tamní lokální ohnisko. Poláci žijící v Česku upozornili, že je to neefektivní a „buzerační“: kdo bude chtít, prostě popojede o region vedle a překročí hranice bez dalších překážek. Jako vše na světě je ale i tahle regule tak účinná a smysluplná, jak zodpovědně k ní přistoupí lidé.



„Čeho bych se měla bát?“

Je očividné, že strach, který svíral zdejší obyvatele v březnu či dubnu, už pominul. Už nevidí v každém cizinci přenašeče a odvažují se vyjít nejen mimo domov, ale i mimo republiku. Svobodomyslnost vítězí i u těch covidově nejohroženějších, u seniorů.

„Já z koronaviru strach nemám, čeho bych se měla bát? Měla jsem jet na jaře na Džerbu, ale to jsem prošvihla. I lázně v květnu. V červenci jedu poznávat krásy Vysočiny. Teď si jdu na srpen domluvit pětidenní poznávací zájezd po zámcích v Čechách a na Moravě, to bylo volné. A ještě mám koupené Chorvatsko na září,“ vyjmenovala serveru Lidovky.cz s nadšením Marie, dáma v letech, jež stála v popředí fronty na Andělu. Za život projela kus světa a teď si chce vykompenzovat uplynulé měsíce strávené doma. „Každý měsíc musím někam vyjet. V baráku být nemůžu. Peníze budou, já nebudu,“ dodává.



Že mezi staršími ročníky nepřevládá strach z cestování, ale tendence vyznívají spíše opačně, potvrzuje i Tomáš Hubka z cestovní kanceláře Delfín travel specializující se na seniory. „Ruší zájezdy jen velmi výjimečně, opravdu cestovat chtějí. To se ověřilo na zájezdu do Slovinska, kam vyrážíme 20. června. Zhruba polovina klientů chtěla hned vycestovat. Když byla třeba válka v Jugoslávii a ještě ‚nestihly vychladnout kanony‘, Češi už tam jezdili. Zkrátka takoví jsme, chceme cestovat,“ míní Hubka.



Režim na hranicích většiny evropských států se od 15. června rozvolňuje.

Podle Stlukové se hodně kupují zájezdy do Alp. Na hory se chystají i postarší manželé, kteří přišli na Anděl zjistit, jestli jim zájezd nezrušili. V Rakousku je to z hlediska koronaviru stejné jako tady, říkají, báli by se Itálie nebo Španělska. „Chceme v červenci na poznávací zájezd do Tyrol,“ sdělují a vyvolávají tím vášnivou debatu o vědeckém zkoumání sněžného muže Ötziho.



Dalšími poptávanými destinacemi jsou v časech koronavirové oblevy podle cestovek Slovensko, Chorvatsko či Slovinsko. Pomalu se začíná vyjíždět i do Švýcarska, Norska, nadějně vypadá Bosna a Hercegovina. V CK Mayer se shloučili zájemci o Rusko, ale to zůstává zatím mimo radar.

Další rozvolnění od července

Pondělkem se sice spouští zatím největší balík cestovatelských rozvolnění, ale týká se schengenského prostoru a unijních smluvních partnerů. Vzdálenější cíle mají na seznam míst, kam lze odjet, aniž by to člověka stálo test nebo dva týdny nechtěné dovolené navíc, přibývat postupně od 1. července. Evropské státy hodlají svůj přístup koordinovat, protože v prostupném Schengenu by to ani jinak nedávalo smysl.

Třeba Egypt, další z míst, kde Češi rádi zabodávají slunečník do písku, otevře první prázdninový den jen některá, nákazově bezpečná letoviska a bude se v nich držet přísný hygienický řád.