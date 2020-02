Exhejtman Rozbořil v kauze Vidkun popřel, že nabízel Kadlecovi úplatek

Olomouc Bývalý olomoucký hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD) ve středu u soudu popřel, že by nabízel tehdejšímu krajskému policejnímu náměstkovi Karlu Kadlecovi úplatek. Podle žalobců se tak mělo stát v případu stavby jezdeckého areálu v Lazcích, na němž měl Rozbořil osobní zájem a kvůli níž je souzen v kauze Vidkun.

Podle odposlechů probíral okolnosti vyšetřování s Kadlecem u piva. O hejtmanovi mluví aktéři případu i v dalších kauzách, které byly podle žalobce těmito vazbami ovlivňovány. Cílem bylo podle odposlechů jeho osobu chránit. Rozbořil to popírá.



Podle žalobců na schůzce 13. srpna 2015 Kadlec exhejtmana informoval o vyšetřování okolností výstavby jezdeckého areálu v Lazcích a když mu Kadlec přislíbil, že věc bude odložena, mu tehdejší hejtman navrhl, že zařídí, aby z toho měl nějakou ekonomickou výhodu. Rozbořil ve středu tvrdil, že chtěl jen zjistit, proč vyšetřování tak dlouho trvá. Úplatek razantně popřel. „Vázly na tom dotace peněz. Čekalo se na vyjádření policie, zda se podvod stal nebo nestal,“ uvedl ve středu Rozbořil. Popřel také, že by takový krok někomu ušetřil peníze. „Pokud něco podobného padlo v odposleších, šlo o hospodské řeči. Nevím, kdo by komu co ušetřil,“ uvedl Rozbořil.



Kadlece přitom podle žalobců již předtím instruoval podnikatel Ivan Kyselý, s nímž se hejtman předtím sešel. Policejní náměstek poté informace o vyšetřování možného dotačního podvodu v případě jezdeckého areálu získával šeptem na balkoně policejního ředitelství od tehdejšího šéfa hospodářské kriminálky Radka Petrůje. Ten se hájil v úterý tím, že všude kolem byla okna dalších kanceláří. „Nemusí vědět všichni okolo, že Kadlec jde na schůzku s Rozbořilem,“ podotkl Petrůj.

Podle žalobců se Kadlec rozhodl hejtmanovi vyhovět z vděčnosti za to, že se zasadil za jeho neodvolání z funkce. Rozbořil ve středu řekl, že to není pravda. Připustil ale, že z hovoru vyplývalo, že mu má být Kadlec za něco vděčný. „Dodnes jsem nepochopil, za co by mi měl být vděčný,“ řekl.

Rozbořil je v kauze Vidkun, která postihuje ovlivňováni devíti trestních kauz, obžalovaný z podplácení, někdejší šéf krajské hospodářské kriminálky Radek Petrůj a bývalý krajský policejní náměstek Karel Kadlec obžalovaní ze zneužití pravomocí. Kadlec je navíc obžalovaný z přijetí úplatku. Olomoucký podnikatel Ivan Kyselý je obžalovaný z účastenství na zneužití pravomoci úřední osoby.

Podle žalobce Kadlec za pomoci Petrůje pravidelně, dlouhodobě a záměrně poskytoval informace vlivnému podnikateli Kyselému z devíti trestních řízení. Kadlec to popřel s tím, že mu naopak cenné informace předával Kyselý. Stejně se hájil u soudu v říjnu 2018, kdy napadl svou výpověď. Tvrdil tehdy, že šlo o operativní činnost, kdy naopak on získával informace. Podle soudu o operativní pátrací činnost jít nemohlo, neboť jeho činnost nesplňovala zákonné podmínky. „Pokud klíčová část odposlechů spočívala v tom, že žalobce byl ten, kdo sděloval a ne ten, komu bylo sdělováno, neobstojí tvrzení o operativní práci,“ uvedla tehdy olomoucká soudkyně Barbora Berková.