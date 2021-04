Experimentální lék od liberecké firmy má zamezit těžkému průběhu covidu-19

Liberec Nový experimentální lék na covid-19 vyvinula farmaceutická společnost InStar Technologies z Liberce. Pokud úspěšně projde dalším testováním, měl by napomoci zamezit vážným průběhům nemoci. V brzké době by měl být experimentální lék nasazen v rámci klinického hodnocení v USA.

O povolení žádá firma i český Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). ČTK to ve středu za InStar Technologies řekla Denisa Stránská. „Jsme ve fázi, kdy se dokládá (pro SÚKL) dokumentace ke schválení,“ dodala.

Léčivý přípravek je ve formě tenkého papírku, který se rozpustí v ústech. Lék by měl bránit vzniku takzvané cytokinové bouře, která způsobuje velmi závažný průběh onemocnění s poškozením řady životně důležitých orgánů. „Ta látka v léku funguje po injekčním podání se stoprocentní jistotou. My používáme jinou formu podání, přes orální sliznici. Podle výsledků výzkumu se domníváme, že bude fungovat velmi dobře. Myslím, že se bavíme o horní polovině procent, určitě jsme nad 50 procenty, spíše výše,“ uvedla Stránská.

Podle Stránské by lék mohl být v budoucnu účinný i proti jiným virovým infekcím, než je jen nový typ koronaviru. „Laicky řečeno, většina patogenů prochází do těla skrz dutinu ústní, tam se nějak pomnožuje a viry se dostávají dál. Takže našim cílem je dostatečně ochránit sliznici dutiny ústní, aby byla soběstačná v boji před viry, nejen před covidem. A pokud by se něco dostalo dál, aby to zabránilo selhání dechové funkce,“ uvedla. Stránská míní, že u covidových pacientů bude tento lék vhodný pro rizikové skupiny, což jsou obézní lidé nebo nemocní s cukrovkou či vysokým krevním tlakem. Užívat by ho měli začít už ve chvíli, kdy jim nemoc potvrdí PCR test.

Stránská předpokládá, že by klinické hodnocení v USA mohlo být relativně rychlé. „Jedná se o jinou formu léčiva, které je už na trhu, ale podává se jinou cestou, takže neočekáváme, že by to mělo trvat řadu let. Odhadovala bych, že možná někdy v průběhu příštího roku by se to mohlo dostat reálně na trh,“ uvedla. V USA o registraci léku liberecká firma usiluje proto, že byla s žádostí o vývoj léčiva a jeho následnou výrobou oslovena jednou z tamních farmaceutických společností. „My jsme původně nezamýšleli podnikat kroky na českém trhu. Nicméně, když se situace (koronavirová pandemie) na podzim minulého roku začala rapidně zhoršovat, tak jsme si řekli, proč nepomoci i České republice. Proto jsme zažádali i o řízení u Státního ústavu pro kontrolu léčiv,“ dodala Stránská.