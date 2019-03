Faltýnek vyloučil, že jeho schůzky ovlivnily soutěž na mýtné

PRAHA Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek ve středu před poslanci vyloučil, že jeho schůzky s předsedou antimonopolního úřadu Petrem Rafajem a ředitelem firmy Kapsch Karlem Feixem mohly znamenat ovlivnění soutěže na nového dodavatele mýtného systému. Poslancům vysvětloval své účinkování v případu, opozice ho přesto kritizovala a jeho informace jí přišly jako nedostatečné.

Poslanci o kauze, kterou se zabývá policie, začali jednat už přede dvěma týdny. Jednání však nedokončili ani ve středu a vrátí se k němu zřejmě až na další schůzi v druhé polovině dubna. Březnová schůze Sněmovny středou skončila.



Policie 7. března zasahovala na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a také v sídle firmy Kapsch, která v Česku mýtný systém provozuje. Nikoho neobvinila. Server Novinky.cz napsal, že vyšetřovatelé podezírají Rafaje a šéfa Kapsche Karla Feixe z korupce. Faltýnek se s oběma kvůli mýtnému scházel. Středeční deník Právo napsal, že podle policejních důkazů na schůzce s Feixem dohodl, že u Rafaje zařídí ovlivnění soutěže ve prospěch firmy Kapsch.

‚Věrohodnější jsou i Pohádky ovčí babičky‘

„Co se týká onoho inkriminovaného data, kdy došlo ke schůzkám s panem ředitelem firmy Kapsch a panem předsedou ÚOHS, naprosto vylučuji, že by se mohlo jednat o ovlivňování veřejné soutěže nebo dokonce snad, jak jsem někde četl, o trestný čin pletichy,“ prohlásil Faltýnek.

Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura však v reakci na jeho slova řekl, že večerníček Pohádky ovčí babičky jsou mnohem věrohodnější než to, co uvedl Faltýnek. Piráti si stěžovali na to, že stále od Faltýnka neslyšeli, co se odehrávalo na schůzkách s Rafajem. Podle nich Faltýnek nehorázně mlžil. Předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek uvedl, že se od Faltýnka nedozvěděl, kolikrát se setkal s firmou Kapsch nebo zda se setkával i s jinými firmami.

Svá setkání v Brně s Rafajem a Feixem vysvětloval Faltýnek tím, že je poměrně aktivní člověk a je zvyklý celý život jednat s každým, kdo ho o to požádá. „A když jednám, tak jednám, kde se dá: ve Sněmovně, na chodbách Sněmovny, v restauracích, prostě tam, kde na to zrovna přijde,“ řekl.

Do jednání prý vstoupil kvůli hrozně Sobotky

Faltýnek také řekl, že požádal sněmovního kancléře podle zákona o svobodném přístupu k informacím o informaci, kolikrát byl Feix za poslední dobu ve Sněmovně. Tuto informaci však nedostal, údajně kvůli ochraně osobních údajů. Prohlásil však, že Feix za poslanci chodil často a jednal s mnoha poslanci. Ondřej Polanský (Piráti) řekl, že se Feix setkal i s nimi. Tuto schůzku podle něj Piráti zanesli do své veřejné evidence.

Faltýnek už dříve řekl, že do jednání o mýtu v létě 2015 vstoupil kvůli hrozbě někdejšího premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), že odvolá ministra dopravy za ANO Dana Ťoka, žádné pověření neměl. Mandát k jednání si podle svých slov vzal sám.

Ťok se ze středečního jednání omluvil z pracovních důvodů. Účastnil se jednání ministrů dopravy v Bukurešti. Sněmovna čtyřikrát odmítla přerušit debatu do doby, než se Ťok dostaví.

Jednání se místy odchýlilo až k osobním výpadům. Například Jan Richter (ANO) vzkázal Pirátům, že z jednání dělají frašku. Jeho stranický kolega Jiří Mašek se po kritice opozičních poslanců omluvil za svá slova, že ve vystoupení Veroniky Vrecionové (ODS) cítí komunistického prokurátora z 50. let Josefa Urválka.