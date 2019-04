Ťok končí na ministerstvu dopravy. V politice být nechci, prohlásil

PRAHA Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) se rozhodl odejít z vlády. Chtěl odejít už v lednu, ale Babiš to prý nepřijal. Na konci vládního angažmá se už dohodl s premiérem Andrejem Babišem (ANO), řekl serveru Novinky.cz. Babiš se chce ve středu sejít s prezidentem Milošem Zemanem a jednat s ním o změnách ve vládě. Spekuluje se, že by mohl nahradit i ministryni průmyslu Martu Novákovou nebo ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (oba za ANO).

„Dlouhodobě chci z vlády pryč, nechci být v politice,“ řekl Ťok serveru Novinky.cz. „Už jsem se na tom dohodl s panem premiérem, ale dali jsme si gentlemanskou dohodu, že to nebudu nikde potvrzovat a nechám scénář na něm. Ale mám pocit, že ta dohoda vypršela a je všechno venku. Chci to říct narovinu, je to tak,“ prohlásil Ťok.

Kromě odchodu ministra dopravy se spekuluje také o odchodu ministryně průmyslu Marty Novákové (ANO). Ťok ale zdůrazňuje, že končí na svou žádost. Ťok je nejdéle sloužícím ministrem dopravy, ve funkci je od roku 2014.

Opozice kritizuje Ťokovo působení na ministerstvu

Dan Ťok byl podle opozice neúspěšný a nezvládal svůj resort, po jeho odchodu se uleví řidičům. Lidovci dávají část viny za problémy v dopravě i premiérovi Andreji Babišovi (ANO) kvůli tomu, že Ťoka dlouho ve funkci držel.



„Ministr Ťok byl nejdéle sloužícím ministrem dopravy. Ale neúspěšným. Jeho setrvání ve funkci po tak dlouhou dobu lze těžko rozumně vysvětlit. Otázka také je, co vlastně řídil. Kauza kolem Kapsche ukazuje, že o dopravě jednali úplně jiní lidé z ANO,“ uvedl na twitteru předseda ODS Petr Fiala. Poukázal přitom na kauzu kolem mýtného systému, kdy bez vědomí Ťoka jednal místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek s provozovatelem systému firmou Kapsch a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

„Problémy s tendrem na mýto, soustavné kolapsy D1, stav na železnici a dalo by se pokračovat. KDU-ČSL na to opakovaně upozorňovala. Je logické, že ministr, který nezvládá řídit resort, končí. Ale odpovědnost padá i na hlavu Andreje Babiše a jeho personální politiku,“ napsal na twitteru předseda lidovců Marek Výborný.

„Pan premiér prozřel. Dobrá zpráva pro všechny, kteří jezdí na D1, ale zdaleka ne jen pro ně,“ napsal k oznámenému Ťokovu konci předseda STAN Petr Gazdík. Doufá, že s novým ministrem přijdou i činy.