Hajlování a nacistické symboly. Policie obvinila 11 lidí z protiromského protestu v Dubí

PRAHA/DUBÍ Nejen nacistická symbolika, ale také hajlování či napadání novináře. Policie v souvislosti se srpnovou demonstrací, jejímž motivem byla protiromská agitace, obvinila celkem jedenáct lidí. Píše to ministerstvo vnitra v souhrnné zprávě o projevech extremismu. Jak již dříve popsal server Lidovky.cz, jedna z účastnic akce na veřejnosti opakovaně hajlovala. Další provolávali hesla o „smrti černých špín“ a podobně laděné pokřiky.

Souhrnná situační zpráva o projevech extremismu a předsudečném nenávisti, kterou pravidelně vydává ministerstvo vnitra, se zabývá vedle další činnosti pravicových radikálů právě i demonstrací v Dubí. Jde konkrétně o kapitolu „Tradiční pravicoví extremisté“ v textu shrnujícím situaci za 3. čtvrtletí letošního roku.

Reakci na konflikt z koupaliště

„Dělnická strana sociální spravedlnosti (dále jen DSSS) a Národní demokracie (dále jen ND) se pokoušely před říjnovými volbami získat pozornost protiromskou agitací. DSSS svolala v reakci na interetnický incident na koupališti v Dubí do tohoto města shromáždění. Akce se zúčastnilo cca 100 osob,“ píše ministerstvo vnitra.

„Celkem bylo v souvislosti se shromážděním policií obviněno 11 osob,“ stojí dále ve zprávě, která vyjmenovává i důvody trestního stíhání. Těmi je dle zprávy ministerstva neonacistická symbolika, hajlování, napadení novináře se záměrem odebrat mu fotografický materiál či napadení dalších osob.

Teplická policie v souvislosti se shromážděním obvinila šest osob. „Koncem října jsme podali návrh na podání obžaloby na dvě osoby obviněné z loupeže a návrh na podání obžaloby na čtyři osoby, které byly obviněny z přečinu projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka,“ napsal v úterý serveru Lidovky.cz policejní mluvčí Daniel Vítek.

V souvislosti s tímto shromážděním prověřuje policie v Teplicích i další oznámení. „Nicméně do současné doby bylo obviněno pouze těchto šest osob,“ dodal Vítek. Další má tak pod „patronátem“ zřejmě jiné územní oddělení.

Příznivce DSSS přijel na akci v severočeském Dubí na konci srpna podpořit předseda Ĺudové strany Naše Slovensko a bývalý banskobystrický župan Marian Kotleba.

„Do snah vyvolat protiromské nepokoje na severu Čech se zapojili i pravicově extremističtí aktivisté, kteří se o totéž pokoušeli již na konci první dekády nového tisíciletí,“ stojí ve zprávě o extremismu s tím, že snaha rozdmýchávat interetnické napětí na severu Čech už ale nevedla ve sledovaném období k organizování žádných dalších veřejných protiromských shromáždění.



Protestní akce v Dubí přilákala beze sporu vůbec nejvíc příznivců DSSS a poslední dobu. Zatímco třeba na akci Prague Pride podporující LGBT komunitu v polovině srpna dorazila zhruba desítka radikálních sympatizantů či přímo členů strany Tomáše Vandase, kauza z koupaliště v Dubí přiměla přes stovku lidí k podpoře protestní akce „proti černému rasismu“.



V davu se objevili i lidé provolávající hesla jako „Negři, táhněte“ nebo „Černý špíny kazí rasu“. Vulgární nadávky z kategorie nepublikovatelných slov, které zaznívaly do rytmu starších písní od Daniela Landy nebo Tomáše Ortela, nebyly nijak zvlášť výjimečné.

Kdo jsou vlastně zástupci extremistické scény? Jaké jsou jejich hlavní myšlenky, kterými se prezentují na veřejnosti? Server Lidovky.cz již krátce po akci zjistil identitu většiny účastníků a analyzoval jejich prezentaci na internetu.

Příznivci DSSS, kteří se zúčastnili srpnové akce, mají minimálně jeden společný znak. Kromě nenávisti ve tváři při pokřikování hesel o „černých špínách“ či o Romech a Židech, kteří dle jejich vyjádření „patří do plynu“, je zřejmě společnou vášní tetování se známou symbolikou. Nápis A.C.A.B (z anglického „All Cops Are Bastards“, tedy „Všichni policajti jsou parchanti“) jako by byl minimem z požadavků pro přijetí do party příznivců DSSS.

Podstatnou část účastníků demonstrace v Dubí tvořil motorkářský gang White Rider White Power z Chomutova, kteří se kromě vášni k dvoukolovým strojům spojují skrze obdiv k tetování. Jeden z členů má na hřbetu ruky kromě jiného vytetovanou vlajku Konfederace, další zase nosí hrdě na holé hlavě vytetovanou pistoli.

Ostatní členové motorkářského spolku se nebrání například ani vyobrazení symbolu až příliš podobnému, ne-li totožnému, říšské orlici nesoucí v drápech hákový kříž. Jen s tím rozdílem, že hákový kříž chybí. Další z nich se pyšní navíc symbolem „1 %“, což je znakem extremistů z motorkářských gangů vycházející z americké tradice.



Osmičlenná skupina má podle fotek z Facebooku zřejmě také velkou náklonnost k Tomáši Ortelovi, bývalému členovi dnes již neexistující neonacistické hudební skupiny Conflict 88 (číslovka odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler – pozn.red.) a nynějšímu frontmanovi kapely Ortel.

Ačkoli se na stránkách či sociálních sítích prezentují jako spolek přátel se společným zájmem o motorky s touhou pomáhat hendikepovaným, na akci v Dubí je spojovala více než láska k naleštěným vozidlům či charitativní potřeba. Dva z nich strhli dnes již bývalého fotografa Parlamentních listů na zem a několikrát jej udeřili nejen do obličeje, protože se jim údajně nelíbilo, že zaznamenává jejich protest.

KONFLIKT NA KOUPALIŠTI V DUBÍ Konflikt podle informací z dalších médií zažehla roztržka mezi dvěma matkami na koupališti. Mladá fronta Dnes napsala, že si v malém brouzdališti hrála skupina dětí a najednou se ozval křik. Romské dítě údajně stáhlo pod vodu jiné. Žena, která to viděla, se k nim vrhla, ačkoliv nebyla matkou ani jednoho z nich. Do toho se však údajně zapojila romská žena, která se na ženu vrhla, jak napsal deník s odkazem na svědky. „Napadené ženy se zastal mladý muž, který následně čelil útokům skupiny osob a ránu inkasoval i od obviněné,“ cituje pak list policejní mluvčí Ludmilu Světlákovou. Podle Mladé fronty Dnes zbila mladíka na koupališti skupina Romů.

Protestní akce se zúčastnila i další početná skupina, která rozhodně na poli extremistických spolků neplatí za nováčky. Jde o skupinu, která sympatizuje s DSSS. Předsedu Tomáše Vandase pak obdivuje jakožto hlavního „mluvčího“ jejich myšlenkového hnutí. Jistým vzorem je pro ně i Marian Kotleba ze Slovenska coby zástupce tamní extremistické sféry.



Přátelé Mariana Kotleby

Ačkoli shromáždění bylo samotnými členy partaje označováno jako protest „proti násilí, rasismu a zvýhodňování nepřizpůsobivých“, první dva body jaksi nebyly naplněny. Během demonstrace došlo ke slovnímu i fyzickému napadení fotografa i novinářky serveru Lidovky.cz.



„Je potřeba se ozvat. Nemůžeme mlčet. Musíme reagovat na věci, které do naší společnosti nepatří,“ uvedl Vandas před svými příznivci na shromáždění. Kotleba pak jeho projev doplnil mimo jiné i o tvrzení, že „dnes je Dubí nejbezpečnějším místem v České republice“.

Známé tváře z Prague Pride

Těmto slovům mohutně tleskali samotní členové strany i její příznivci. Mezi nimi nechyběly postavy známé třeba už ze srpnového protestu DSSS na akci Prague Pride za práva LGBT komunity.

V davu na akci v Dubí se objevila také skupina politicky aktivních členů strany. Jde například o kandidátku za DSSS do pražských voleb Nelu Veselou a dále zástupce celorepublikového sněmu DSSS Petra Günthera či Alenu Poláčkovou. Ti se pohybovali především mezi ostatními účastníky akce, slova na pódiu se neujali.

Podle odborníka na extremismus Miroslava Mareše je tradiční neonacistická scéna v Česku v současnosti slabá, i když v posledních měsících se opět částečně aktivizovala.

„Jedná se o několik desítek, možná stovek jedinců bez většího propojení se zbytkem společnosti. Silný voličský potenciál má politický směr, který je nazýván (byť ne zcela přesně) pravicovým populismem. Ten přebral tradičním pravicovým extremistům témata i voliče, až na výjimky s nimi ale nemá propojení,“ komentuje scénu.