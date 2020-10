Hoteliéři nabízejí až šest tisíc míst pro lidi s lehkým průběhem covidu. Zatím nejsou potřeba, zní z ministerstva

České hotely zejí prázdnotou, aktuálně má ubytované hosty desetina z nich. Nemocnice naopak začínají být přeplněné. Hoteliéři se proto rozhodli vyčlenit prázdné pokoje pro nakažené koronavirem. Minulý týden to ještě vypadalo, že se spolupráce spustí v horizontů dní, dnes je vše jinak.

„Využití hotelových kapacit je až tou poslední variantou, pokud budou naplněny nemocniční a zároveň lázeňské kapacity, které za tímto účelem budou také fungovat,“ řekl pro Lidovky.cz mluvčí resortu zdravotnictví Martin Novotný. Podle ministerstva v tuto chvíli není zapotřebí žádný hotel aktivovat.



Hoteliéři napříč republikou se přitom již hlásí. „Momentálně můžeme nabídnout asi 3000 pokojů. Pokud se někdo přihlásí, tak ho zařadíme do systému,“ řekl pro Lidovky.cz šéf Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. K dispozici by mělo být celkem šest tisíc lůžek.

Hotel či penzion je následně zapsán do systému řízení lůžkových kapacit resortu zdravotnictví jako pobytové zařízení s následnou sociální péčí.

Hotelové pokoje by měly sloužit pro dvě skupiny lidí. V první řadě pro pacienty, kteří už jsou téměř vyléčení, ale zůstávají v nemocnicích, jelikož nemají kde trávit karanténu. Jde třeba o bezdomovce či starší pacienty z domovů seniorů. V druhé řadě mají být k dipozici lidem, kteří mají lehký průběh nemoci, nemusejí do nemocnice, ale nemohou povinnou izolaci trávit doma. „Mají třeba malý byt či bydlí s babičkou, mohli by tedy nakazit zbytek rodiny,“ přiblížil Stárek. Může jít i o studenty, kteří bydlí na kolejích.

Ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík minulý týden pro Lidovky.cz uvedl, že na tamním oddělení leží asi pětina pacientů s lehkým průběhem nemoci. Jenže nemají kam jít a „zabírají“ lůžko akutním případům. Nejen největší české nemocnici by proto pomohlo, kdyby se hotely otevřely už teď.

Přesto ministerstvo zdravotnictví vnímá nabídku hoteliérů jako záložní variantu. „Právě lázeňské kapacity jsou primárně určeny osobám, které jsou v nemocnicích ze sociálních důvodů,“ argumentoval Novotný. A lázeňská zařízení prozatím přeplněná nejsou.

Je ale otázkou, kam mají v tuto chvíli mířit lidé, kteří nemohou izolaci trávit doma. Pro ně totiž lázně ani nemocnice určené nejsou a primárně jim mají být k dispozici hotely. Ministerstvo zdravotnictví ovšem nedokázalo odpověď, na koho se mají nakažení obracet, když jsou hotelová zařízení pro tyto účely zatím zavřená.

Hotel se aktivuje do týdne

Pokud resort vyhodnotí, že nemocniční a lázeňské kapacity nestačí, odešle požadavek k aktivaci konkrétního hotelu. „Do sedmi dní od ministerské výzvy musíme zprovoznit dané zařízení,“ upřesnil šéf hoteliérů Stárek.

Zatím není jisté, kdo bude provoz hotelů financovat. Stárek ale počítá s tím, že by měl náklady uhradit stát. „Jde třeba o domy, které mají momentálně kvůli epidemii přerušený provoz, a my je musíme znovu rozjet. To není jednoduché ani levné,“ dodal šéf hoteliérské asociace. Zároveň uvedl, že to podnikatelé neberou jako výdělečnou činnost, ale službu nemohou provozovat jako charitu.

Asociaci se neozývají jen hoteliéři z měst, ale i majitelé rekreačních středisek hluboko v lesích. „Třeba z Orlické přehrady, kde jsou ubytovací zařízení uprostřed přírody,“ přiblížil Stárek.

V případě, že se hotely aktivují, bude na jejich chod dohlížet armáda. Prostory by měly být rozděleny na zóny a úseky. „Nastavení režimových opatření v daných zařízeních a vyškolení personálu k prevenci bude zabezpečeno armádními specialisty,“ upřesnil Novotný. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) by v hotelích mohli vypomáhat i medici.



Hotelová síť Czech Inn Hotels se rozhodla jednat už nyní a na pokyny ministerstva nečeká. Od zítra otevírá v pražské Legerově ulici první „hotel pro nakažené“. Za jeho služby ovšem musí zákazníci zaplatit. „Čtyřhvězdičkový hotel bude k dispozici lidem s pozitivním testem na covid-19. Pobyty budou za velmi dostupnou cenu od 1000 korun s celodenní nabídkou stravování,“ uvedl jednatel Jaroslav Svoboda.