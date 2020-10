Američan do thajského vězení kvůli recenzi nepůjde. S českým manažerem hotelu se domluvil na omluvném dopisu

Thajsko S Američanem, jemuž kvůli ostré recenzi na thajský dovolenkový resort na platformě TripAdvisor hrozily dle místního práva až dva roky vězení, bude ukončeno soudní řízení a vyhne se vězení. Vedení hotelu, policie a nespokojený turista dospěli k vzájemné dohodě, která zahrnovala omluvu ubytovacímu zařízení a thajskému úřadu cestovního ruchu, píše britský server BBC.

Američan Wesley Barnes, který v Thajsku momentálně pracuje, se tento týden sešel s představiteli dovolenkového resortu za dohledu policie, uvádí BBC. Již předtím avizoval, že chce mít vše jednou pro vždy z krku. Pokud by ke schůzce nedošlo, mělo 6. října proběhnout soudní slyšení. Na schůzku ale došlo a padla zde omluva. Barnes bude muset také poskytnout vysvětlení americkému velvyslanectví v Thajsku, ačkoli není blíže specifikováno jaké, uvádí BBC s odkazem na agenturu AFP.



Muži bylo také nakázáno, aby poslal prohlášení zahraničním mediálním organizacím, které dříve psaly o jeho případu, včetně britské BBC. V prohlášení se omluvil za své opakovaně lživé a nepravdivé výroky, které učinil s cílem úmyslné pomluvy hotelu Sea View. „Tyto recenze byly napsány z hněvu a zlomyslnosti a byly smyšlené,“ cituje výrok z prohlášení redakce BBC. Dále v něm Barnes uvedl, že svých kroků lituje a dodal, že hotel mu odpustil a souhlasil se stažením podané stížnosti, pokud splní všechny kroky.

Vše začalo, když Barnes nebyl spokojen se svým zážitkem, který se odehrál na ostrovním hotelu The Sea View v oblíbené thajské turistické destinaci Ko Čang. Po hádce s personálem a českým manažerem kvůli lahvi alkoholu, kterou si přinesli Barnes se svým kamarádem k večeři z obchodu vně resortu, napsal první recenzi, kde zařízení obvinil z moderního otroctví. Tu mu ale platforma TripAdvisor smazala, neboť porušovala zásady komunity. Barnes to ale nevzdal a zkusil to znovu.

Opět na platformě TripAdviser udělil hotelu nejnižší možné hodnocení a přidal ostrý komentář. „Zaměstnanci byli nepřátelští, nikdo z nich se ani neusmál. Manažer restaurace byl velice hrubý a sebestředný. Je z České republiky. Existují hotely s vlídnějším personálem. Tomuto místu se vyhněte, jako by šlo o koronavirus,“ napsal.

Hotel se však hájil tím, že muži byli ti, kdo se nechovali slušně. Resort jim prý pokutu za přinesení alkoholu odpustil, jenže Barnes začal po odjezdu psát negativní a nepravdivé recenze, přičemž zaměstnancům se ho nedařilo nijak kontaktovat. „Chceme se pouze ujistit, že tyto nepravdivé recenze přestanou,“ ospravedlňovalo vedení hotelu, proč sáhlo k právním krokům. TripAdvisor se k situaci podle serveru The New York Times vyjádřil tak, že případ prozkoumá, ale že zásadně protestuje proti tomu, aby byl kdokoliv souzen za to, že vyjádří svůj názor na jejich platformě.

Každopádně byl Barnes následně zadržen a obviněn podle kontroverzního thajského zákona proti pomluvě, které kvůli jeho přísnosti označují někteří zahraniční pozorovatelé a komentátoři až za šikanózní. Jeho cílem je dle nich umlčet hlasy kritiků firem a korporací či normou o urážce majestátu chránit před kritikou thajského monarchu. Za pomluvu hrozí až dvouletý trest ve vězení. Zákon o urážce majestátu je ještě přísnější. Urážka krále může znamenat až 15 let za mřížemi. Barnesův příběh je tak vlastně ještě hodně pozitivní, pakliže skončil „pouze“ u dvou nocí v thajském vězení a peněz utracených za kauci.