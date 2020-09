Po hádce s českým manažerem Američan ostře zkritizoval hotel v Thajsku. Za pomluvu skončil ve vězení

Američan Wesley Barnes, který se živí jako učitel v Thajsku, se rozhodl strávit dovolenou v ostrovním rezortu The Sea View v oblíbené thajské turistické destinaci Ko Čang.

Celý incident začal tak, že si Barnes přinesl do prostoru hotelu vlastní láhev ginu. Když ji začal s přáteli konzumovat, chtěl mu číšník udělit pokutu 500 bahtů (cca 350 korun). Došlo k hádce, kvůli níž přišel manažer restaurace, mimochodem Čech, který pokutu sice prominul, ale turistu s jeho doprovodem z místa vykázal. Událost popisují servery The New York Times a Thai Examiner.

Barnes s odkazem na tuto zkušenost pak hotel zkritizoval za nepřístojné chování k hostům. Na platformě TripAdviser udělil nejnižší možné hodnocení a přidal ostrý komentář. „Zaměstnanci byli nepřátelští, nikdo z nich se ani neusmál. Manažer restaurace byl velice hrubý a sebestředný. Je z České republiky. Existují hotely s vlídnějším personálem. Tomuto místu se vyhněte, jako by šlo o koronavirus,“ napsal. Podobné hodnocení zopakoval na dalších platformách, uvádí NYT.



Thailand’s defamation laws are very severe, in particular when it comes to online content. A couple of weeks ago, a friend of a friend was arrested at his school for posting a one star review on Google maps about a resort he visited on Koh Chang. Yes, you heard right [THREAD] pic.twitter.com/18YDRoWit1