Inspekce na Bečvě podle Brabce nechybila. Chyběla prý jen osoba, která by při havárii velela

PRAHA Stále neznámý viník úniku jedu do Bečvy vyvolává otázky i o kontrolních mechanismech. Spekulovalo se i o pochybení České inspekce životního prostředí. Závěr šetření ale ukazuje, že vše proběhlo v pořádku.

Stala se nejsledovanější řekou v Česku. Ne snad pro své krásy, ale pro tisíce otrávených ryb a stálou absenci viníka. Co se odehrálo loni 20. září na Bečvě, je stále předmětem vyšetřování. Pochyby jsou i o práci České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ministerstvo životního prostředí (MŽP) provedlo na inspekci vnitřní šetření. Jeho výsledkem je, že nebyl porušen zákon, ani žádné dílčí směrnice.



„Zásah na Bečvě zkoumal náš odbor interního auditu a kontroly a šlo mu o to, jestli byl naplněn zákon o vodách, vnitřní standardy a další. Šetření bylo velmi detailní a závěr je, že nedošlo ani k porušení zákona, ani vnitřních směrnic,“ sdělil pro Lidovky.cz ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Podle něj šetření ukázalo na jedinou drobnost, která se týkala předání informace uvnitř inspekce.



Ředitel ČIŽP Erik Geuss nyní dostal od ministra za úkol, aby vytvořil nový interní předpis, který by určil postup inspektorů při řešení havárií. „Inspekce má sice svoje vnitřní předpisy, které řeší služební pohotovost, lidé jsou na tyto zásahy vyškolení, umí odebírat certifikovaně vzorky, ale je potřeba, aby se zpřesnily konkrétní postupy,“ míní Brabec.

Chyběl velitel

Není to však jediná novinka. Ministerstvo zároveň připravuje novelu zákona, která by určila roli integrovaného záchranného systému. Podle ministra je to důležité pro to, aby se jasně řeklo, kdo v případě podobných havárií velí. „S odborníky se shodujeme na tom, že zvláště u tak velké havárie je klíčová koordinace jednotlivých kroků a řízení celého zásahu zkušeným velitelem. A stávající podoba vodního zákona je v tomto neurčitá,“ říká ministr.

Právě velitel je to, co v zásahu na Bečvě chybělo. A důvodů, proč by odpovědnost neměla mít právě ČIŽP, je podle ministra hned několik. Jednak malý počet inspektorů, neznalost místa a také nemožnost dostat se k havárii rychle.

Než bude novela schválená, připravuje ministerstvo s vodoprávními úřady metodiku, kde bude přesně popsán jejich vzorový postup při zmáhání jednotlivých typů havárií. „Pro většinu vodoprávních úřadů je to běžný postup a nemusíte je nic učit, ale jak jsme zjistili, tak ne pro všechny, zvláště pak pro ty menší, které havárie řeší pouze výjimečně,“ líčí Brabec.

Loni v září se v řece na Moravě objevily mrtvé ryby. Později se ukázalo, že šlo o otravu kyanidem. Ačkoli Brabec slíbil, že viník bude znám do několika hodin, stále není zřejmé, kdo jed vypustil. Případem se nyní zabývá policie. Kdy bude známý nějaký výsledek, zatím není jasné. Policie nicméně zmiňovala konec května.

Různé časy, různá místa. Na odběr se není možné připravit

„Já jsem s odhady už velmi opatrný. Jednou jsem řekl, že věřím, že budeme viníka znát v řádu hodin, protože v té době tomu informace opravdu nasvědčovaly. Všem se znovu omlouvám, byl jsem naivní a přehnaně optimistický, už bych to neudělal. Ale čemu stále pevně věřím je, že viník bude nakonec nalezen a potrestán, padni, komu padni,“ uvádí ministr.

Bečva se každopádně stane nejen jednou z nejsledovanějších, ale i nejstřeženějších řek v republice. Od února se tu měří kvalita vody u inkriminovaných výpustí. Odběr nikdy není hlášený dopředu, probíhá vždy v jiném čase, na jiných místech, a není tak možné se na něj připravit. Do konce června by na řece měl být také kontinuální monitoring.