Podpora Istanbulské úmluvy ve Sněmovně je nejistá, míní Pekarová Adamová

Pekarová Adamová ČTK řekla, že její klub by jednotně hlasoval pro přijetí úmluvy, stejně jako to udělali senátoři TOP 09. Za ostatní ale nemůže mluvit, protože zaznívá široké spektrum názorů. O přínosu úmluvy je podle ní potřeba kolegy z poslaneckých lavic nejprve přesvědčit. K hlasování Sněmovny o dokumentu vyzval koaliční strany šéf Pirátů Ivan Bartoš.

O ratifikaci jednal Senát v lednu, neschválil ji. Poslanecké kluby k projednání Istanbulské úmluvy vyzvala nedávno koalice Hlas proti násilí, v úterý k tomu koalici vybídli Piráti. „Po tom, co se událo v Senátu, by mohla alespoň dolní komora dát jasně najevo, že nám záleží na obětech a boji proti domácímu a sexuálnímu násilí. Že odmítáme žít ve středověku. Bylo nám přislíbeno, že se prověří možnosti dalšího postupu a zda dostane naše země šanci na reparát,“ uvedl Bartoš na síti X.

Ivan Bartoš @PiratIvanBartos Za Piráty jsem dnes vyzval koaliční partnery, aby o Úmluvě o prevenci a potírání násilí poprvé dostala možnost hlasovat i Sněmovna. Po tom, co se událo v Senátu, by mohla alespoň dolní komora dát jasně najevo, že nám záleží na obětech a boji proti domácímu a sexuálnímu násilí. Že… https://t.co/TZFOacrSgz oblíbit odpovědět

„Považuji v této situaci za politicky neodpovědné obcházet Senát, který Úmluvu nepřijal, a hlasovat o ní v Poslanecké sněmovně, kde podpora není vůbec jistá, a umožnit tím nejpravděpodobněji definitivní odmítnutí úmluvy. Já proto budu nadále přesvědčovat poslance a poslankyně o tom, že úmluvou pomůžeme obětem domácího násilí, a vyvracet do kůže zaryté dezinformace. Je to jediná cesta, jak Úmluvu v budoucnu skutečně přijmout, nikoliv o tom jen hlasovat,“ sdělila ČTK Pekarová Adamová.

První čtení Istanbulské úmluvy je zařazeno na programu nejbližší řádné schůze Sněmovny, která začne 9. dubna. Neznamená to ale, že poslanci ji nutně musí projednat. Záležet bude na tom, kterým bodům dá koaliční většina přednost. Upravovat program mohou poslanci v úvodu schůze a pak v úvodu každého jednacího dne.

Podle koalice Hlas proti násilí Senát sice úmluvu odmítl, ale to nemusí být důvodem k zastavení ratifikačního procesu. „Naopak. Sněmovna může pokračovat v jednání o úmluvě a hlasování horní komory se bude opakovat v novém složení po letošních senátních volbách,“ uvedla. Tvoří ji Česká ženská lobby a organizace Amnesty International ČR, Konsent, Ženy v právu a Otevřená společnost. Podle tiskové zprávy se k výzvě dosud připojilo 357 organizací na podporu dětí, rodin, žen, menšin či lidských práv a osobností.

Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí Česko podepsalo v roce 2016. Podle odpůrců je dokument nadbytečný, obsahuje genderovou ideologii a staví ženy proti mužům. Podle zastánců naopak představuje závazek, že ČR služby pro potřebné zajistí a že násilí v zemi je nepřijatelné.

V úmluvě se státy zavazují mimo jiné k uzákonění opatření proti násilí, k prevenci i k vyčlenění peněz na služby. Počítá se se školením zdravotníků, policistů či soudců. Vzniknout by měla centra s lékařskou pomocí pro oběti sexuálního násilí, dostupná by měla být právní a psychologická podpora či azylové domy.

Text zmiňuje, že do prevence by se měli zapojit i muži a chlapci. Pracovat by se mělo s násilnými osobami. Dokument odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky, takzvané zločiny ze cti či mrzačení genitálií. Násilí vůči ženám vnímá jako porušování lidských práv a diskriminaci a poukazuje na to, že ženy bývají mnohem častěji obětí domácího a sexuálního násilí než muži i obětí masového znásilňování v ozbrojených konfliktech.