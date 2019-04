Ivo Schwarz. Pohřeb s exšpiónem a diplomatem sledovaly stovky lidí, dorazil i šéf BIS

„Byl to dobrý soused a veliký sportovec po tátovi,“ říká pan Kuneš na lavičce před Velkou obřadní síní ústředního plzeňského hřbitova. Spolu se svojí ženou a dalšími zhruba 300 lidmi se přišel krátce po poledni rozloučit s brigádním generálem Ivo Schwarzem, s nímž posledních 15 let sousedil v Rokycanech. Nejdéle sloužícím šéfem Úřadu pro zahraniční styky a informace a také někdejším velvyslancem v Izraeli. Poměr lidí v uniformách a bez nich byl v auditoriu skoro vyrovnaný.

Šlo o ojedinělé setkání pozůstalých a lidí, které během třicetileté služby v různých bezpečnostních sborech Schwarz potkal. Nechyběl krajský policejní ředitel z Plzně Pavel Krákora. Ke katafalku přinesl smuteční věnec i šéf největší tajné služby. „Přijel jsem sem, abych se zde s Ivo Schwarzem rozloučil,“ řekl LN před síní Michal Koudelka, ředitel BIS. Kondoloval i bývalý ministr obrany a diplomat Luboš Dobrovský.

Do Plzně také zamířila limuzína z Pražského hradu. Prezidentský věnec k uctění generálovy památky přivezl Rudolf Jindrák, ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře. „Znal jsem Iva osobně. Založil jsem tradici pokládání prezidentských věnců, když zemře velvyslanec, kterého jmenoval pan prezident,“ řekl LN Jindrák.

V samotné obřadní síni, kde byl také ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Dušan Navrátil, byla tklivá atmosféra. Smuteční proslov pronesl televizní moderátor a bývalý zpravodaj z Blízkého východu Jakuba Szántó. Čtyři roky bydlel v Izraeli v domě hned vedle Schwarze a obě rodiny se pravidelně stýkaly.

„Ivo byl milovník svobody a přesvědčený demokrat. Ne ale takový salónní demokrat s kávou v ruce a ústy plnými velkých slov. Ivo dobře věděl, jaká je cena svobody,“ uvedl Szántó ve své řeči. Připomněl, že vedl boj na „neviditelných a utajených frontách nepřehledného 21. století“.

Zápas s těžkou nemocí

Přiblížil, jak si na něj bude pamatovat. „Skloubil v sobě vzácný koktejl policejně-zpravodajské přímosti a ráznosti s diplomatickou elegancí a osobní laskavostí,“ uvedl na adresu muže, který před desítkami let začínal u cizinecké policie a postupně se vypracoval na ředitele civilní rozvědky, které velel v letech 2007 až 2014.

„S klidem a bez pláče se přichystal na další bitvu a vydal se vstříc zákeřnému nepříteli,“ popsal Szántó, jak několik posledních let Schwarz zápasil s těžkou nemocí, které nakonec podlehl ve věku 54 let. Zanechal za sebou čtyři generace, a to včetně nedávno narozeného nejmladšího vnuka „David si ho bude pamatovat z vyprávění svých rodičů,“ dodal a mnoha přítomným se draly do očí slzy.

Obřad pozoroval také Pavel Smutný, prezident Česko-izraelské smíšené obchodní komory či Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí v ČR. Ivo Schwarze na onen svět doprovodila modlitba i čestná salva. S sebou si odnesl nepřeberné množství tajemství.