Jak bude o víkendu: žádná velká změna, teploty zůstanou poměrně nízké a občas zaprší

Praha Chladnější ráz počasí tohoto týdne s občasnými přeháňkami a výjimečně i nějakou tou bouřkou se nezmění ani o víkendu. Maximální teploty nepřekročí 18 °C a stále bude citelně foukat od západu až jihozápadu.

Studený máj v stodole ráj: pokud by se tato pranostika letos vyplnila, mohou si zemědělci mnout ruce v očekávání nadstandardní úrody. Teploty totiž po celý tento týden zůstávaly ve vzácně vyrovnaném modu asi čtyři stupně pod dlouhodobým průměrem a nejinak tomu bude i o nadcházející sobotě a neděli. Kdo se těší na teplou pohodu někde u vyhřátého rybníka, ten si musí ještě počkat.

Jak bude další dny? Podívejte se na aktuální předpověď počasí.

V noci na sobotu přejde přes české území od západu další fronta, což přinese déšť i poměrně nízké teploty – ty mohou i v nížinách klesnout na hodnoty kolem 5 °C. Dešťové srážky budou ještě v dopoledních hodinách doznívat, pak by se ale mělo vyčasit a v sobotu odpoledne by mělo na většině území republiky panovat docela příjemné slunečné počasí. Maximální teploty se dostanou nejčastěji na 16 °C, na jižní Moravě snad o trochu výše. Na horách ale bude chladno, v tisícimetrové výšce teploměr nepřekoná úroveň 10 °C.

V průběhu neděle by měl podle modelů známých v době publikace tohoto příspěvku být chod počasí opačný: slunečno a sucho se očekává spíše po ránu a dopoledne, zatímco v druhé polovině dne se v mnoha regionech opět dostaví přeháňky. Srážek by však nemělo být moc a teploty zůstanou podobné jako v sobotu – tedy v nízko položených oblastech od ranních minim kolem 7 °C po spíše „dubnová“ maxima na úrovni 16 °C.

Aktualizovanou předpověď počasí si můžete ověřit na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

V Řecku a na Kypru se již dá koupat

Podle zatím jen předběžného výhledu by se povětrnost neměla příliš měnit ani v průběhu příštího týdne, jen pondělí bude zřejmě o něco teplejší než jsme z posledních dnů zvyklí – do 22 °C. Modely Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) počítají pro střední Evropu až do příštího víkendu s převládajícím západním prouděním, což bude držet maximální denní teploty – s uvedenou pondělní výjimkou – pod dvaceti stupni.

Velmi odlišné poměry panují v těchto týdnech v jižní části starého kontinentu. V Řecku či na jihu Španělska maximální denní teploty stabilně překračují třicítku, což mj. znamená, že Středozemní moře se ohřívá na teploty blízké těm, které jsou vhodné pro koupání – třeba kolem Kréty či ostrova Rhodos již dosáhly 20 °C, u Kypru je voda ještě o dva stupínky teplejší.

