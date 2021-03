Jak bude vypadat pandemické jaro v Česku? Co se dá čekat po Velikonocích

PRAHA Poslední březnový týden přinesl do Česka na toto období nezvykle vysoké teploty. Spolu s nimi přichází i naděje na konec nekonečné pandemie. Už za pár dní by měl padnout termín návratu dětí do škol. Po Velikonocích by měla mít vláda na stole skončení zákazu cestování mezi okresy.

Co se dětí, které místo školní docházky už rok hledí do počítače, týče, do škol by se mohly vrátit už 12. dubna. Prioritou je nyní návrat ke klasické výuce pro nejmladší žáky, ale také praktická výuka pro středoškoláky a vysokoškoláky. Podmínkou bude antigenní testování. Sady dostanou školy zdarma.



Ve hře je i termín o týden později, tedy 19. dubna. Ať ten, nebo ten by však měl zaznít už příští týden, i proto, aby se školy, i vzhledem k testování, mohly připravit. Vláda by však o školách měla rozhodnout až po Velikonocích.

Po svátcích by se mělo rovněž rozhodnout o uzávěře okresů. Právě kvůli nim především se vláda rozhodla nouzový stav ještě prodloužit. Další opatření je totiž už možné přijmout podle pandemického zákona. Nakázat uzávěru okresů nikoli.

Původně žádala vláda po sněmovně další měsíc. Nakonec se nouzový stav prodlouží o dva týdny. Hnutí ANO a ČSSD včera večer při hlasování pomohli komunisté. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve sněmovně k žádosti řekl, že doufá, že to je naposledy.

Plány a přísliby

Rozvolnění si však podle něj Česko nyní ještě dovolit nemůže. „Po Velikonocích si určitě na vládě sedneme a oznámíme nějaké termíny návratu do škol a další věci, které by měla vláda jednotně odsouhlasit a samozřejmě to nejdůležitější – dodržet. Je důležité, abychom to tentokrát nezpackali,“ sliboval Babiš poslancům.

Příslib v pátek padl i k očkování. Do konce dubna by podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) měly dostat vakcínu dva miliony lidí. Dorazit by totiž mělo 1,34 milionu dávek od čtyř výrobců. Kromě pětašedesátníků a lidí v kritické infrastruktuře by se vpuštění do registrace mělo týkat také lidí v sociálních službách i vybraných policistů a hasičů.

V posledních dnech sice očkování oproti dřívějšku zpomalilo, během dubna by však díky dodávkám mělo zase zrychlit. Přesto opět dorazí méně vakcín, než s jakými na konci minulého roku počítala strategie. Týká se to i očkovací látky Johnson & Johnson, kterou nedávno schválila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). V dubnu mělo původně do tuzemska přijít 180 tisíc dávek, místo toho jich bude jen 30 až 40 tisíc.

Vysoká proočkovanost je přitom stěžejní pro návrat k normálnímu životu. Dokud většina obyvatel nebude mít vakcínu, bude stále nutné plošně testovat. To se přitom už nebude týkat jen firem, ale i škol. Testování by mělo být pro návrat dětí ke klasické povinné docházce stěžejní.

Zatímco firmy mají nadále povinnost testovat svoje zaměstnance jednou týdně antigenním testem, ve školách bude pravidlo přísnější – dvakrát týdně. Antigenní testy školy dostanou zdarma. „Jde nám o to, aby byly děti v bezpečí a nedocházelo k šíření nákazy,“ uvedla k tomu hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Pokud by chtěly školy přistoupit ke spolehlivějším testům, tedy PCR, mohou. Ovšem platit je budou muset z vlastní kapsy. PCR testy se totiž musí vozit kvůli vyhodnocení do laboratoří, a to podle ministra Blatného není dost dobře možné. Laboratoře totiž nemají kapacitu na to, aby mohly vyhodnocovat testy všech škol.

Vláda schválila prodloužení nočního vycházení o Velikonocích, tedy od čtvrtka do soboty, a to až do půlnoci. Opatření má věřícím umožnit účast na bohoslužbách.

Blatný předpokládá, že omezení pohybu mezi okresy, stejně jako zákaz nočního vycházení, bude platit nejdéle do konce nouzového stavu, tedy do 11. dubna. Dřívější ukončení není možné kvůli situaci v nemocnicích. Uzavření okresů se však nelíbí ani opozici, ani komunistům. Právě kvůli tomu KSČM odmítla prodloužení nouzového stavu o další měsíc a přistoupila jen na dva týdny. „Chceme s vládou jednat o tom, aby krizové štáby krajů a krajské hygienické stanice měly pravomoc i v rámci nouzového stavu upravit opatření odlišně, aby to odpovídalo nákazové situaci v kraji,“ řekl předseda komunistů Vojtěch Filip.

Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček kontroval, že uzávěra okresů a další současná opatření nyní fungují. „Počet případů v České republice dále klesá, pomalu se začínají snižovat také počty lidí hospitalizovaných v nemocnicích. Opatření fungují jako provázaný komplex, nedělejme teď chybu a nechme je ještě působit. Chápu, že uzávěra okresů každého štve, ale přináší výsledky,“ míní ministr vnitra Hamáček.

Přichází nový PES

Ještě před Velikonocemi chce Svrčinová představit také nový protiepidemický systém PES. Řídit by se měl jinými parametry. Až dosud PES vycházel z celkového počtu nových případů na sto tisíc obyvatel za 14 dní a také z počtu nakažených seniorů na sto tisíc obyvatel. Roli hrálo také reprodukční číslo.

Podle Svrčinové by novým kritériem kromě přírůstku nakažených na sto tisíc obyvatel mělo být také procento pozitivních testů na covid. Ovšem jen to, které se týká testů nařízených lékařem či hygienou, nikoliv procenta z plošného testování. PES by měl mít opět formu tabulky, ze které by měla být patrná situace v jednotlivých oblastech.

Systém by měl nově zohledňovat také to, jaká část populace již byla proočkována. Při rozvolnění se pak bude počítat s tím, že účastníci kulturních nebo sportovních akcí budou muset mít negativní test. Očkovaní by však měli mít výjimku. Ovšem takové rozvolnění by mělo přijít až v nižších stupních rizika, což pravděpodobně nastane až v létě. Teprve tehdy by také měly začít platit výjimky pro očkované. Podle Svrčinové totiž budou vycházet i z toho, že bude v Česku dostatek vakcín a každý, kdo bude mít zájem, se bude moci nechat naočkovat.