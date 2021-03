ŽIVĚ: Hamáček a další členové krizového štábu komentují aktuální vývoj pandemie

Praha Epidemickou situaci před velikonočními svátky hodnotil na svém středečním zasedání Ústřední krizový štáb (ÚKŠ). Členové štábu v čele s ministrem vnitra Janem Hamáčkem se jako obvykle zabývali i aktuální situací v nemocnicích a postupem v očkování proti covidu.

Vláda minulý týden prodloužila nynější opatření proti šíření epidemie do 11. dubna díky tomu, že jí do stejného data povolila sněmovna prodloužit nouzový stav. Ministři chtějí nejméně do konce Velikonoc udržet opatření vyhlášená od začátku března včetně omezení pohybu mezi okresy.



Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) v pondělí řekla, že pokračují práce na úpravě protiepidemického systému PES. Nechtěla specifikovat, kdy tabulku ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienička představí. Za prioritu označila postupný návrat dětí do škol, další opatření lze podle ní měnit podle následného vývoje epidemie a toho, jak ovlivní pohyb a setkávání lidí.