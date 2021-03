Svrčinová před Velikonocemi představí upravený systém PES. Bude se řídit podle nových parametrů

Praha Upravený protiepidemický systém PES představí hlavní hygienička Pavla Svrčinová před Velikonocemi. Řekla to v pátek novinářům. Bude mít opět formu tabulky, ale k řízení epidemie už nebude používat číselné skóre. Kritériem podle Svrčinové bude mimo jiné počet nově nemocných na 100 000 obyvatel.

Hodnotu protiepidemického systému PES zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví od poloviny loňského listopadu. Rozdělen je do pěti stupňů pohotovosti podle bodového skóre, které se počítá z počtu nových případů na 100 000 obyvatel a 100 000 seniorů za poslední dva týdny a reprodukčního čísla. Na začátku letošního roku byl původní parametr podílu pozitivních mezi testy nahrazen podílem pozitivních hospitalizovaných, kteří nebyli dříve odhaleni testem.



Svrčinová v pátek řekla, že protiepidemický systém PES projde revizí a bude nutné do něj zakomponovat jiné parametry, kterými se bude řídit. Podle ní by kritériem měl být počet nemocných na 100 000 obyvatel a zřejmě i procento pozitivních testů na covid-19. Procento by se ale nepočítalo z testů, které se dělají preventivně ve firmách či u veřejnosti, ale pouze z těch, které jsou nařízeny z diagnostického nebo epidemiologického důvodu.

Systém bude mít opět formu tabulky, která bude podle aktuální epidemické situace nastavovat opatření v jednotlivých oblastech. „Vizuálně je to identické, ale bojujeme s jiným virem, proto ten index, který se používal, nebude použit. Nebude mít žádnou rozhodující roli,“ řekl k tomu ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) s odkazem na šíření nakažlivější britské mutace koronaviru v Česku.



Hygienička uvedla, že by systém měl zohlednit i to, že část populace je proočkována. Při rozvolňování se počítá s tím, že například účastníci kulturních či sportovních akcí budou muset mít test. V takovém případě by očkovaní měli výjimku. Taková opatření podle Svrčinové budou platit ale až v nízkých stupních rizika. Výjimky pro očkované by mohly platit v době, kdy bude v Česku dostatek vakcín a každý, kdo bude mít zájem, se bude moci nechat očkovat.