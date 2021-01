Jak budou vypadat rezervace na očkování? Systém automaticky upřednostní rizikové jedince

Praha Předobjednat si lístek do divadla nebo na koncert je kvůli covidu zatím záležitost budoucnosti. Přiblížit ji může, když se Češi houfně zapojí do jiného rezervačního systému: pro vakcinaci proti novému koronaviru.

Od 15. ledna bude v provozu centrální objednávkový registr pro lidi nad 80 let, od 1. února pro všechny. „Termín občané dostanou podle priority, kterou určí věk, zdravotní stav a povolání,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO) v Partii na Primě.



Vedle základních údajů bude muset zájemce do online formuláře vyplnit, jakými chorobami trpí a v jaké oblasti pracuje. U osmdesátníků a starších, kteří si mnohdy s internetem neporadí, se počítá s tím, že budou moci rezervaci uskutečnit i přes praktického lékaře či zavolat na linku 1212, kde za ně formulář vyplní, případně jim mohou pomoci mladší příbuzní.

V centrálním registru algoritmus sám vyhodnotí, jde-li o prioritního žadatele. Národní očkovací strategie přesně vypočítává přednostní povolání, to jsou třeba zdravotníci, sociální pracovníci, hasiči, policisté nebo učitelé, a také nemoci. Prioritu dostanou například pacienti s cukrovkou, obezitou nebo vážnými onemocněními plic či ledvin.

Rezervace nebude podmínkou pro absolvování očkování, spíše má pomoci evidovat, kolik rizikových jedinců vakcinaci neabsolvovalo – ze statistik se třeba ví, že lidí nad 80 let tu žije zhruba 400 tisíc, s obezitou se v Česku léčí asi 93 tisíc lidí. S jejich zvaním mají pomoci i pacientské organizace nebo praktičtí doktoři.

V první fázi se nedostane na každého hned, protože Evropská léková agentura zatím schválila jen sérum od Pfizeru/BioNTechu. Z dalších má nejblíž k odklepnutí Moderna, mělo by se tak stát 6. ledna.

Centrální rezervační systém bude dostupný na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky, konkrétně na internetové adrese crs.uzis.cz/. Zájemce vyplní jméno, věk, rodné číslo, zdravotní pojišťovnu a základní informace o svém zdravotním stavu. Také zaklikne, kam si chce na injekci dojít. Jestliže nespadá do rizikových skupin a zároveň nebude dostatek očkovacích látek, rezervaci nedostane, přednost připadne potřebnějším.

Celkem má Česká republika v rámci společného evropského nákupu předobjednány vakcíny od pěti výrobců. Jak rychle budou do země přicházet (ostatně do všech unijních zemí), závisí na dvou okolnostech. Za prvé na procesu schvalování Evropskou lékovou agenturou, za druhé na vývojových úspěších samotných producentů.

„Výrobci vakcíny Sanofi a Novavax ještě nepokročili, respektive byli nuceni se ve vývoji vrátit na samotný počátek, a nelze tak odhadovat jejich dostupnost na trhu. Na druhou stranu někteří výrobci – konkrétně Pfizer/BioNTech a AstraZeneca nabízí Evropské unii možnost nákupu vyššího počtu dávek. Tyto nákupy ČR zváží s cílem zajistit co nejrychlejší proočkovanost populace,“ popisuje postup národní očkovací strategie.

Ve třech fázích

Od dostupnosti dávek se odvíjí tři fáze očkovací operace. První už běží, jde o hromadné, centrálně řízené očkování prioritních skupin: zdravotníků v první linii a domovech seniorů i podobných sociálních pobytových zařízeních, včetně jejich pacientů a klientů.

K dispozici je zatím jen sérum od Pfizer/BioNTech, náročné na skladování, vyžaduje minus 70 stupňů Celsia. Proto se s touto látkou operuje jen v jednatřiceti očkovacích centrech, kam zajišťuje distribuci přímo výrobce, koordinaci mají na starosti kraje a ministerstvo zdravotnictví. Vakcína nemůže být po rozmražení moc dlouho v lednici, kazí se.

S Modernou začne být situace snazší, i když ani toto sérum se kvůli nárokům na skladování nedá zavážet přímo k praktickým lékařům. „Distribuce bude probíhat do centrálních distribučních míst, která disponují vhodnými skladovacími kapacitami. S ohledem na delší dobu uložení v chladničkové teplotě však bude možné, na základě domluvy krajských koordinátorů a distributorů, zavážet očkovací látku Moderna i do menších zdravotnických zařízení,“ uvádí strategie.

Moderna by měla do republiky dorazit na sklonku ledna, proto se také rezervační systém otevře veřejnosti úderem února – pokud schválení proběhne hladce.

Ve třetí fázi, která odhadem připadá na březen a duben, už by se mělo dostat na všechny zájemce bez ohledu na to, kolik jim je let nebo co mají v anamnéze. Hlavní nápor práce se přenese na praktické a ambulantní lékaře, protože v zemi už by podle plánu měly být séra, jež snesou uložení v normální chladničce.

Jde třeba o přípravky firmy AstraZeneca nebo Johnson&Johnson, poslední řečená je jediná, která se aplikuje v jedné, nikoli dvou dávkách. Prezident Miloš Zeman avizoval, že by si rád počkal na ni, protože špatně snáší jehly, ale pacienti si nebudou druh vakcíny vybírat. To udělá doktor podle jejich zdravotního stavu. A ještě důležitější je, jakým sérem bude zařízení v daný moment disponovat.

Ostatně také Zeman včera prostřednictvím premiéra Andreje Babiše (ANO) vzkázal, že se koncem ledna nechá očkovat tím sérem, které bude k dispozici.

Jakmile se zapojí ordinace lékařů, centrální rezervační systém vlastně ani nebude nezbytný, slouží hlavně k aktivnímu zachycení a pozvání nejohroženějších množin obyvatel.

Relativně zdraví nebo méně rizikoví jedinci se mají domluvit se svým lékařem napřímo. Strategie doporučuje, aby si doktoři vytvořili svůj systém objednávek nebo pozvánek, aby jim korelovaly počty pacientů s množstvím rozbalených vakcín.

Pod sedmdesát procent

„Praktičtí lékaři budou znát aktuální stav svých pacientů, a nebude tedy nutné zapojovat je do centrálního rezervačního systému, který bude vyhodnocovat zařazení pacienta do prioritní skupiny. Počítá se, že praktičtí lékaři zvládnou bez narušení péče o ostatní pacienty naočkovat asi deset pacientů denně, to jest asi 50 tisíc pacientů denně v celé zemi při stoprocentním zapojení naprosté většiny praktických lékařů v zemi,“ vypočítává strategie.

Za praktikem si mají dojít i ti, kdo si nejsou svojí kondicí jisti: buď aby se s ním poradili, jestli je pro ně vakcína vhodná, případně spolu určili míru ohrožení těžkým průběhem koronaviru, nebo aby se smluvili, že pacient absolvuje vakcínu ve „své“ ordinaci.

Obecně se prohlídka před očkováním nevyžaduje, ani test na protilátky – proto, aby přidružené povinnosti neodrazovaly zájemce, a proto, že se podání séra nakaženému, jenž nemá žádné příznaky, obejde bez negativních dopadů.

Plán je takový, že za leden dostane injekci asi 179 tisíc Čechů, na konci března kumulativně necelý milion. Na sklonku letošního roku má mít ochranné sérum v sobě podle rozpisu 6,7 milionu lidí. To odpovídá asi 63 procentům populace, suma nedosahuje oněch kýžených sedmdesáti procent, kterých musí země podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) dosáhnout, aby byla republika před virem jištěná.

Z toho je zřejmé, že na vládu bude velký tlak, aby přísun vakcín akcelerovala. Zhruba za 40 procenty naočkovaných, dle průzkumů, nastoupí odbourávání ještě jednoho problému vedle dostupnosti dávek – začnou docházet i lidé ochotní jít pod jehlu.

Vakcína proti covidu je dobrovolná, má to tak celá Evropská unie, nikoho nebude možné nutit, zlomení případného odporu si vláda slibuje od osvětové kampaně, která ale ještě nezačala, a mezitím bují dezinformace. Třeba ta, že by žádný stát nedal lidem vakcínu zdarma, kdyby byla bezpečná, ale určitě není ani účinná, protože tu by si mocní a vlivní nechali jen pro sebe.

Zajištění bezpečnosti i účinnosti očkování je mezi parametry, které Evropská léková agentura posuzuje, než dovolí, aby sérum šlo mezi obyvatele. Vyšší nároky na trpělivost tak mohou být vykoupené vyšší mírou jistoty ohledně spolehlivosti podávaných látek.

Všechny státy na vakcínu spoléhají jako na jedinou cestu k normálnímu životu, aktuálně o to víc, že v Evropě v plné síle řádí druhá vlna covidu. Český index rizika se drží na 90 bodech ze 100, v nejhorší kategorii, hlavně kvůli růstu reprodukčního čísla a průniku viru mezi seniory. Výpočet indexu brzy dozná změn – nejspíš z něj vypadne podíl pozitivních testů a nahradí ho zátěž nemocnic. Ta je aktuálně vysoká, špitály dostaly nařízeno odložit plánované zákroky, které odložit lze.

Očkovací séra, která budou dostupná v České republice:

Pfizer/BioNTech vakcína od tohoto výrobce je v republice od 26. prosince, jako jediná se už aplikuje

jedná se o genovou očkovací látku typu mRNA, což je technologie flexibilnější v účinnosti proti novým mutacím, látka je obalená lipidovými nanočásticemi

podává se ve dvou dávkách, mezi aplikacemi je rozestup 21 dní

v jedné lahvičce je pět až šest dávek

musí se skladovat při minus 70 stupních, tak vydrží půl roku, při 2 až 8 stupních má expiraci pět dnů, při pokojové teplotě 6 hodin

účinnost výrobce udává 95 %

Moderna schválení látky pro použití v EU

je Evropskou lékovou agenturou naplánováno na 6. ledna, zhruba patnáct dnů poté se má začít s aplikací

jde o genovou očkovací látku typu mRNA, obalenou lipidovými nanočásticemi

podává se ve dvou dávkách, mezi aplikacemi je rozestup 28 dní

v jedné ampuli je 10 dávek

skladovat se musí při minus 25

až minus 15 stupních, vydrží půl roku, při dvou až osmi stupních třicet dní, při pokojové teplotě dvanáct hodin účinnost výrobce udává 94,5 %

AstraZeneca Evropská léková agentura zahájila průběžné posouzení v říjnu, počítá se s tím, že v Česku by se mohla vakcína aplikovat v březnu či dubnu

jde o rekombinantní očkovací látku, což znamená, že se vezme konkrétní gen z viru, který kóduje vznik specifického antigenu, protilátky. Neaplikuje se celý virus a gen se nemůže množit

podává se ve dvou dávkách, mezi aplikacemi je rozestup 28 dní

v jedné lahvičce je deset dávek

skladuje se při 2 až 8 stupních, vydrží tak rok, při pokojové teplotě čtyři hodiny

účinnost výrobce udává 90 %

CureVac Evropská léková agentura předpokládá, že k registraci dojde 1. dubna

jde o genovou očkovací látku typu mRNA, obalenou lipidovými nanočásticemi

podává se ve dvou dávkách, mezi aplikacemi je rozestup 28 dní

v balení je šest krabiček po 15 až 20 dávkách

skladuje se při minus 60 stupních s dvouletou expirací, při pokojové teplotě vydrží den

účinnost zatím není známá, ale měla by být podobná jako u Moderny nebo Pfizeru

Johnson&Johnson průběžné posouzení začalo v prosinci, žádost o registraci má být podaná 1. února, dodání na trh se čeká ve druhém čtvrtletí

jde o vektorovou vakcínu, taková používá jiný oslabený nepatogenní virus, aby vytrénoval imunitu k reakcím, toto sérum pracuje s adenovirem způsobujícím běžné nachlazení

podává se v jedné dávce

v lahvičce je pět dávek

skladuje se při 2 až 8 stupních s půlroční expirací účinnost se od půlky listopadu testuje na dobrovolnících