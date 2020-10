Jak se bude kontrolovat zákaz nočního vycházení? Každý dokument nám pomůže, říká městská policie

Zákaz nočního vycházení platí od 21.00 do 4.59 Od deváté večer je úderem půlnoci na středu 28. října zapovězeno opouštět domov .

. I toto opatření má výjimky. Lidé se mohou přesunout do zaměstnání a z něj , ať už je to jakákoli práce, včetně byznysu nebo přesunu ústavních činitelů. Ti, kdo pracují v ulicích, se taky nemusí bát pokuty: strážníci, hasiči, policisté, záchranáři, řidiči veřejné dopravy a infrastrukturních odvětví - třeba spadlé dráty vedení může zásahová jednotka vyrazit opravit i v noci.

. Myslí se taky na výjimečné situace , třeba když člověk zjistí, že mu na chatě bouchly trubky s vodou, nemusí čekat do pěti do rána, aby to jel řešit.

