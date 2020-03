Jak se chránit a co dělat v případě nákazy? Vláda spouští informační klip o koronaviru

Praha Ministerstvo zdravotnictví ve středu zveřejnilo videoklip, ve kterém shrnuje vše podstatné, co by občan o nemoci Covid-19 měl vědět. Přes minutu a půl dlouhý spot poprvé ve středu večer po pořadu Branky, body, vteřiny odvysílá i Česká televize.

„Další televize jsme také oslovili. Video budeme umísťovat do nemocnic a na další veřejná místa,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí resortu zdravotnictví Gabriela Štěpányová s tím, že cílem je dostat videoklip k co nejvíce lidem.

I přestože v Česku snad není člověka, který by o novém typu koronaviru nevěděl, podle vlády problém nebezpečně mokvá a osvěta je potřeba. Divák se v kresleném klipu dozví, jak se nový typ koronaviru šíří, jaké jsou jeho příznaky a jak by se Češi měli chránit. Video je dostupné na webu ministerstva zdravotnictví, na kánalu YouTube i na sociálních sítích. „Zatím nevíme, jak často klip budeme vysílát, ale určitě to bude v hlavním vysílacím čase,“ uvedla pro server Lidovky.cz mluvčí České televize Karolína Blinková.

Resort plánuje připravit i verzi pro rádia. Podle registru smluv informační klip zpracovala marketingová agentura Fox Hunter a stát za něj zaplatil 122 tisíc korun. Stejná firma vyhotovila téměř pět milionů informačních letáků, které začala Česká pošta rozvážet do všech domácností.