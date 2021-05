Jaká je motivace čtyřicátníků k očkování? Kraje se je snaží nalákat na návrat k ‚normálnímu‘ životu

PRAHA Začíná klíčová fáze očkování proti covidu. Od tohoto týdne se mohou do pořadníku registrovat lidé nad 45 let. Jenom čtyřicátníků je v Česku přes jeden a půl milionu, jde o nejsilnější věkovou skupinu. Podle odborníků je pro zvládnutí pandemie naprosto zásadní, aby se k vakcíně neotáčeli zády. Kromě toho, že jich je hodně, jsou navíc společensky aktivní a mají mnoho kontaktů.

Z vlažného zájmu mezi čtyřicátníky má obavy epidemiolog Roman Chlíbek. „Protože v této skupině už bude celá řada zcela zdravých lidí, kteří se nebojí úmrtí a hospitalizace. Teď ukážou, zda mají zájem pomoci kontrolovat epidemii a být solidární v budování kolektivní imunity,“ řekl šéf České vakcinologické společnosti.



Chlíbek zároveň přiznal, že ještě větší vrásky na čele mu dělá kategorie lidí pod čtyřicet let. I různé průzkumy ukazují, že s mládím zájem o injekci opadá. Vakcinolog Marek Petráš pro Lidovky.cz rovněž uvedl, že pro mladší ročníky nemusí být očkování tolik „atraktivní“, neboť se covidu příliš neobávají. Podle expertů je proto důležité motivovat čtyřicátníky jinak. Třeba pomocí různých benefitů, které s sebou očkování nese.

Mnozí hejtmani napříč republiku se nyní na mladší ročníky zaměřují a snaží se je přesvědčit, aby se o termín k vakcinaci přihlásili. V Jihomoravském kraji spouští kampaň příští týden.

„Chceme v ní ukázat, že očkování umožní návrat k normálnímu životu: od cestování po kulturu a podobně. Věřím, že už všichni chceme mít od pandemie klid, to je přeci největší motivace,“ řekl jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Kampaň k očkování spouští už v tomto týdnu i Zlínský kraj. Podle tamního hejtmana Radima Holiše (ANO) bude osvěta vidět ve všech médiích. Vedení kraje také sází na to, že přesvědčí čtyřicátníky za pomoci příslibu návratu do normálního života.

„Chceme ukázat to, o co nás vir připravil, tedy plnou hospodu či restauraci, tradiční kulturní akce, zážitky a podobně,“ přiblížil Holiš. Ostatně zmíněná populační skupina by mohla pomoci také znovu nastartovat českou ekonomiku, je totiž finančně stabilní i dostatečně aktivní.

Lidí ve věkové kategorii 45 až 49 let se od pondělní půlnoci do včerejšího poledne registrovalo k očkování z celé ČR více než 120 tisíc. Zlínský hejtman Radim Holiš (ANO) uvedl, že v kraji v současnosti vakcinují čtyři až osm dní od chvíle, kdy se zájemce zaregistruje. V úhrnu je v této věkové kategorii u nás 839 tisíc osob, z nichž více než 700 tisíc prozatím nedostalo ani jednu dávku vakcíny.



Osvětová kampaň odstartuje v pondělí také v Moravskoslezském kraji. „Navíc postupně otevíráme veřejná očkovací místa v některých velkých podnicích, kde je vysoká koncentrace lidí,“ řekl hejtman Ivo Vondrák (ANO). Bude to nezbytné, protože se nejspíš už v týdnu od 17. května spustí registrace pro lidi ve věku 40 až 44 let. Ve stanoveném časovém harmonogramu půjde o poslední skupinu odvislou od stáří jedince, potom už bude očkovací pořadník přístupný pro veškeré zájemce nad 16 let. To by dle dřívějších slov premiéra Andreje Babiše (ANO) mohlo být možné od 1. června.

Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) pro Lidovky.cz uvedla, že už se také zaregistrovala k vakcinaci. Učinila tak včera, termín dostala na příští týden. „Videa s předními odborníky na očkování, kteří vyvracejí mýty s ním spojené, jsme už natočili a postupně zveřejňovali. Ucítíme-li potřebu, výhody očkování budeme znovu medializovat,“ řekla.

Naopak vakcinolog Petráš by to s propagováním vakcín proti covidu už nepřeháněl. „Čím více kampaní, tím bude růst i odpor vůči očkování. Mnohdy mi to připadá kontraproduktivní,“ řekl. Zároveň uvedl, že rozdělování na kategorie dle věku by od hranice 50 let a mladší zrušil a vakcínu nabídl všem. „Nemá smysl to nějak porcovat, protože u mladších 50 let se riziko dramaticky snižuje,“ prohlásil Petráš.

Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) sází na spolupráci s velkými zaměstnavateli v regionu. „Uvažujeme o nich, protože dokážou své zaměstnance motivovat, chtějí mít ve firmách klid od různých opatřeních,“ řekl Půta.



Podle aktuálního průzkumu Život během pandemie společnosti PAQ Research mělo na začátku května zájem o očkování zhruba 64 procent. Výrazně nižší se jeví u mladších lidí s nižším vzděláním, chudších a obyvatel menších obcí.