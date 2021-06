Marketér Jakub Horák o Šlachtovi: Je to úplně klasický westernový příběh

PRAHA Byl mozkem kampaně Pirátů v roce 2017. Hnutí Přísaha je dle něj dalším projektem v duchu hesla Pusťte nás na ně. Respektovaný odborník na PR Jakub Horák v rozhovoru pro Lidovky.cz rozebral formu prezentace Šlachtova hnutí.

Lidovky.cz: Nakolik profesionálně vede Přísaha svoji kampaň?

Je jedna z nejlepších, co jsem kdy viděl. Šlachta vypadá skvěle. Sleduji to, ačkoli s tím nemám nic společného, protože to je pro mě jako Pusťte nás na ně 2 (heslo kampaně Pirátů v roce 2017 – pozn. red.). I rétorika je velmi podobná. Mají skvěle vedené sociální sítě i vizuály. Je vidět, že Šlachta objíždí celou republiku. Zřejmě navštívil i zapadákovy, kde byl naposledy Miloš Zeman a před ním možná Antonín Novotný či Masaryk. Je to fascinující. Lidé se se Šlachtou fotí, je jedním z mála politiků, s nimiž se fotí tolik lidí. To znamená, že to působí autentickým nadšením. Dle mého se do sněmovny dostane, což ale říkám od počátku.

Lidovky.cz: Šlachta tvrdí, že nemá profesionální PR agenturu a ani jednu osobu, jež by kampaň vedla.

Tvrdí-li, že jsou to nadšenci, tak jde o nesmírně schopné nadšence, protože nasazování na Facebook i videa vypadají velmi profesionálně. Sám jsem se ptal svých známých, kdo mu pomáhá, ale evidentně to není nikdo, koho známe.

Lidovky.cz: Působí na vás kampaň levně, a nebo se v ní už protočily miliony korun?

Výdaje za reklamu na Facebooku lze otevřeně zjistit. Mají několik bilboardů, kterých není moc, ale jsou to megaboardy, což stojí stovky tisíc. Pak jsou náklady na výjezdy. A také plakáty na plotech Tady žijí lidé, kteří chtějí spravedlivé Česko, což je impozantní. K tomu je potřeba přičíst produkční náklady. Čistě teoreticky – pokud by byl výborný fotograf a dále někdo, kdo dobře píše Facebook, plus dobrovolníci, kteří do toho dávají sami sebe – tak to lze udělat.

Lidovky.cz: Co vás na kampani zaujalo?’

Jak je Šlachta autentický ve videích. Původně jsem měl pocit, že je to policajt, který neumí moc mluvit. Asi to je tím, co si člověk o policajtech obecně myslí. On však ve videích mluví a dívá se lidem do očí. Je patrné, že je to celé postavené na charisma jeho osoby. A také na příběhu, že existoval policajt, který bojoval za spravedlnost, oni ho ale odstavili při policejní reformě, kterou udělal ministr vnitra Milan Chovanec, a teď se vrací, aby pokračoval v boji za právo. To je úplně klasický westernový příběh. Tomu odpovídá i název hnutí Přísaha. Šlachta byl jako policista pod přísahou, což bylo podpořené i stejnojmennou knihou. Evidentně to lidem dává smysl.

Lidovky.cz: Kde bere voliče?

Z průzkumu agentury Kantar lze vyčíst, že voliče ubírá ANO, SPD a Pirátům. Oslovuje i nevoliče, což je dnes vzácné. Zajímavé je to, že šlo o výzkum po telefonu, přitom ne každý chce do telefonu něco vykládat. Lidé se za podporu Přísahy nestydí a jde to napříč republikou, což je podobné s Piráty. Když jsem pro ně dělal, v průzkumu vyšlo, že mají stejnou podporu v Praze jako v nějaké horní dolní. Bylo to rovnoměrně rozprostřené. Není to hnutí typu TOP 09, jež má silnou Prahu.

Lidovky.cz: Je teď Přísaha s pěti procenty voličské přízně, které jí přiřkl průzkum Kantaru, na maximu, anebo může dosáhnout víc?

Obvyklé bývá dynamika taková, že překročí-li strana hranici pěti procent, tak se utrhne směrem nahoru. Myslím si, že bude mít něco mezi sedmi až deseti procenty. Záležet bude i na tom, jak se premiéru Babišovi podaří napravit pošramocenou pověst jeho hnutí ANO. Obecně ale platí, že při překročení pěti procent odchází efekt ztraceného hlasu.

Lidovky.cz: Proč mají lidé touhu po románových postavách v politice?

To tak není. Jde o podporu jeho poselství. To klíčové poselství Šlachty je spravedlnost. Lze vyvodit, že je u nás spousta lidí, kteří si myslí, že žijí v nespravedlivé zemi. Šlachta symbolizuje příběh toho, kdo zastupoval spravedlnost.

Lidovky.cz: Proč jste už počátkem roku označil Přísahu za černého koně podzimních voleb?

Protože jsem viděl, že voliči od ANO budou muset někam jít. Bylo evidentní, že klesla důvěra v politiku. Mohli k Pirátům, SPD, nebo jinam. Piráti jsou pro mladé, SPD zastupuje ty, co si nechtějí nechat vzít zemi a Šlachta zastupuje étos spravedlnosti. Jeho voliči nevěří politikům. Myslí si, že se zametají kauzy pod koberec a bují korupce. Objevila se kauza Faltýnek (šéf poslaneckého klubu ANO – pozn. red.). Nejdřív politikův syn (svědek v kauze údajné korupce na radnici Brno-střed – pozn. red.) a později to pokračovalo zápisníkem Faltýnka st. A Babiš pro část lidí ztratil pověst bojovníka za čisté politické prostředí. Výměna pěti ministrů během pandemie ukazuje, že to není krizový manažer, jak sliboval.