11. června 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Praha „Už jsme prodali 1300 bannerů na plot. A to si je lidé kupují po 350 korunách,“ říká Robert Šlachta s poukazem na e-shop, který propaguje jeho politické hnutí Přísaha. To se poprvé v průzkumu společnosti Kantar CZ přehouplo přes pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny. Bývalý šéf policejní protimafiánské jednotky staví na dobrovolnících. Těch už se zaregistrovalo přes čtyři tisíce.

V květnu by volby vyhráli Piráti a STAN, ANO stále až třetí. Šlachtova Přísaha by se dostala do sněmovny Kde se ale vzal zájem o nové hnutí? Kdo mu dělá PR? Kde bere peníze? Nejde jen o „béčko“ hnutí ANO? Mimo jiné i to zkoumaly Lidovky.cz ve Šlachtově centrálním štábu v pražských Stodůlkách, kam získaly přístup.