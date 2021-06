Piráti se STAN se nadále drží v čele, ukázal nový průzkum. Kolem pěti procent se pohybuje i Šlachta

Praha Volby do Poslanecké sněmovny by na začátku června vyhrála opoziční koalice Pirátů a STAN, která podle modelu agentury Data Collect pro Českou televizi získala 25,5 procenta hlasů. Pozice ANO a dalšího opozičního bloku Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) jsou vyrovnané - hnutí premiéra Andreje Babiše by volilo 20,5 procent lidí, Spolu 19,5 procenta voličů.

Piráti podají žalobu na Babiše kvůli jeho výroku, že chtějí k lidem nastěhovat migranty Kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Sněmovny se pohybují komunisté, sociální demokraté i nové hnutí Přísaha Roberta Šlachty. Výsledky průzkumu ve středu zveřejnila Česká televize.

SPD Tomio Okamury přisoudil volební model 10,5 procenta hlasů, KSČM 5,5 procenta a ČSSD by stejně jako Přísaha mohla obdržet rovných pět procent. Společná kandidátka Trikolory, Svobodných a Soukromníků by podle Data Collect získala tři procenta voličských hlasů. Pokud by strany kandidovaly samostatně, výsledky by se mohly mírně lišit. V čele takového modelu je ANO, následují Piráti, pak ODS, STAN a SPD, uvedla ČT. Volební výhru koalice Pirátů a STAN, následované ANO a Spolu, stejně jako nejistou pozici komunistů a ČSSD i vzestup Přísahy předvídají i další agentury pro výzkum veřejného mínění. Lidé o novém složení Sněmovny, a tím i vlády, rozhodnou na začátku října. Kdyby se nyní konaly sněmovní volby, zúčastnit se jich hodlá 57 procent dotázaných. Dalších 18 procent by se hlasování spíše zúčastnilo. Určitě nebo spíše by k urnám nepřišlo 25 procent oslovených. Průzkum probíhal telefonicky mezi 1200 respondenty nad 18 let, a to od 31. května do 11. června.