MLEJNEK: Šlachtova Přísaha bude těžko přesvědčovat, že je víc než stranou jednoho muže

Hnutí Přísaha Roberta Šlachty poprvé překonalo pětiprocentní laťku. Konkrétně ve volebním modelu společnosti Kantar CZ pro Českou televizi. Již předtím ale Přísaha v sociologických průzkumech postupně nabírala příznivce, pozvolna, leč vytrvale šplhala k životně důležité metě.

Překonání pětiprocentní laťky v průzkumech lze přirovnat k překročení rychlosti zvuku stíhačkou. Nastane pak jakýsi „sonický třesk“ – na nového člena exkluzivního klubu „5 up“ se ihned upře větší pozornost. Díky Šlachtově úspěchu tak mohli občané po dlouhé době spatřit někdejšího premiéra Petra Nečase naživo, konkrétně v pořadu stanice CNN Prima News. „Jeho strana je vůdcovského typu, je to fízlovská parta,“ konstatoval mimo jiné expremiér. Jeho charakteristika nepřekvapí, pověstnou razii na úřadu vlády, jež Nečasovi zlomila politický vaz, provedli „Šlachtovi hoši“ z ÚOOZ. Zejména mnozí příznivci ODS dodnes onen úder těžkooděnců považují za čistokrevnou „účelovku“. Což části z nich v minulosti nebránilo v účasti na demonstracích za nezávislost justice a soustavy státního zastupitelství. Tedy svolaných rovněž na obranu lidí, kteří Šlachtovu akci zaštítili.



Jejich postoj se sice může jevit schizofrenním, nicméně v myslích řady voličů už specifické formy politické schizofrenie dávno zdomácněly. Před Nečasovým pádem tvořil jedno z ústředních témat veřejné debaty boj s korupcí. Jeho intenzity nepokrytě využil jistý Andrej Babiš. Což jeho odpůrce vedlo k idealizaci světa tradičních stran před Babišem, v němž rakovina korupce v paměti zmutovala v obyčejnou „chřipečku“. Ústředním tématem se posléze staly hlavně Babišovy kauzy, které lze shrnout pojmem „zneužívání dotací“.

Expolicista, který „maká“

Přísaha má schopnost získávat voliče vlastně odevšud. Dle Kantaru se její příznivci rekrutují převážně z řad voličů ANO, SPD a nevoličů. Růst Šlachtova hnutí tak nepřímo naznačuje, že téma korupce českou veřejnost opravdu trápí, vždyť ANO se původně vymezovalo jako protikorupční subjekt. A že korupci nepřekryla jiná palčivá témata posledních let. Poptávka po ostrém chlapíkovi, jenž vymete korupční Augiášův chlév, ve společnosti evidentně trvá. Samozřejmě, Robert Šlachta vede viditelnou a patrně dost nákladnou kampaň, přičemž není vůbec jasné, kdo celou tu parádu vlastně financuje. Hlavně příznivci současné opozice ho pokládají za Babišova koně, a to i na základě jeho relativně dobrých vztahů s premiérem v minulosti, které se údajně odrazily i ve Šlachtově jmenování náměstkem ředitele Celní správy. Věhlasný Šlachtův útvar byl v roce 2016 fakticky eliminován sloučením s jiným útvarem a jeho šéf si podal žádost o odchod do civilu. Posléze přestoupil k celníkům, ale i u nich vydržel jen do roku 2019. V Babišovi se údajně zklamal.

Nosnost určitého tématu každopádně nelze vyšlehat z nuly pouze marketingem. A Šlachtovi se nedá upřít, že „maká“ – v době vynucované bezkontaktnosti vsadil na kontaktní kampaň. Objíždí česká města i městečka a dává o své tour vědět na sociálních sítích. Fotografie z doby před rozvolněním protiepidemických opatření zachycují zpravidla lidi v respirátorech nebo rouškách. Na porušování vládních covidových restrikcí ho tak konkurence asi nenachytá.

Lídr Přísahy navíc dokázal téma covidu a korupce vhodně spojit, když svou volební kampaň odstartoval formou sběru podpisů pod petici, která požaduje důkladné prověření všech covidových zakázek.

Přednost i slabina v jednom

Robert Šlachta je samozřejmě největší předností vlastního hnutí, ale zároveň i slabinou. Zatím se v podstatě jedná o one man show. Dle webu Přísahy „jdou s Robertem do toho“ hlavně jeho kamarádi z ÚOOZ, ze známějších osobností se jako poradci prezentují lékař a biochemik profesor Alexi Šedo a zbrojař a neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Hynek. S tímto ansámblem se bude čtrnáct kandidátních listin naplňovat dost těžko. I když – sonický třesk vyvolaný průzkumem možná přivábí další zájemce.

Čeká na ně i dotvoření programu, který prý teprve vzniká. Na webu Přísahy zájemce nyní nalezne jen pár převážně obecně formulovaných odstavců. Na prvním místě se vyjímá pasáž nazvaná „Jeden metr na všechny“. Hovoří o potřebě zjednodušení právního řádu, lepší vymahatelnosti práva a návratu specializovaných policejních útvarů, tedy finanční policie, útvaru proti korupci a závažné hospodářské trestné činnosti, útvaru proti organizovanému zločinu a terorismu, protidrogového útvaru a nově i kybernetického útvaru.

Přísaha bude těžko přesvědčovat, že je něčím víc než stranou jednoho muže, jeho původní profese, a tudíž i jednoho tématu. A voliči, jakkoliv rozzlobení na poměry, mohou dát nakonec přednost subjektu s nabídkou komplexního programu i osob schopných obsadit alespoň pár ministerstev.

Potenciál vstoupit na podzim do sněmovny Přísaha nesporně má. Složení parlamentu i dovednost Šlachtova hnutí při utváření koalic ale skutečně odhalí až budoucnost.