‚Jen blbec nemění názor.‘ Šéf Senátu Vystrčil reaguje na svůj výrok, že už nikdy nepoletí na pracovní cestu

Praha Cesta na Tchaj-wan předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) poutá nebývalou pozornost. Kromě toho, že Vystrčil eviduje desítky zájemců z různých oborů, kteří s ním chtějí letět, připomněl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na Twitteru šest let starý výrok, ve kterém šéf Senátu tvrdil, že nikdy nikam pracovně nepoletí.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček dlohodobě kritizuje cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. V pátek na něj na Twitteru vytáhl šest let starou kauzu o cestě čtyř senátorů do Peru a upozornil na rozhovor pro server Lidovky.cz, který se jí týkal.

„Já už nikdy nikam nepoletím. Všichni budou šťastní. Já budu rád, že nemusím plnit své povinnosti, protože mi veřejnost řekla, že se nemá nikam létat. Moje žena bude ráda, moji vnuci budou rádi. Všichni budou v pohodě a spokojení. Já už prostě nikam letadlem pracovně nepoletím,“ reagoval tehdy v rozhovoru na cestu do Peru Vystrčil.

Tohle má potenciál stát se klasikou.



Mr. NIKDY pic.twitter.com/4NTGW59p4n — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) June 12, 2020

Předseda Senátu si však z kritiky nic nedělá. „K vyjádřením pana mluvčího se nebudu vyjadřovat vůbec, protože to mi za to nestojí, ale zopakuji výrok pana prezidenta, že názory nemění jenom idiot,“ uvedl pro deník Echo24 Vystrčil.



Desítky zájemců o cestu na Tchaj-wan

Předseda Senátu eviduje desítky zájemců z různých oborů, kteří by s ním chtěli jet na Tchaj-wan, jejž Čína považuje za svou vzbouřeneckou provincii. Pokud by se kvůli cestě stal nežádoucím pro Peking, který ho před cestou varoval, vyrovná se s tím. Uvedl to v pátek v pořadu Pressklub rádia Frekvence 1.

Vystrčil řekl, že ho oslovily desítky zájemců z řad podnikatelů a institucí zaměřených na vědu, výzkumu, inovace a kulturu. Vybíráni budou podle předsedy Senátu mimo jiné na základě toho, zda mají konkrétní plán a partnera na tchajwanské straně.

Šéf horní komory to uvedl v souvislosti s rozhodnutím hlavních zaměstnavatelských svazů a profesních organizací, které se cesty nezúčastní. Některé jejich členské firmy ale nabídku využít chtějí. „Vypadá to na velmi výraznou podnikatelskou delegaci,“ řekl Vystrčil.

Čínských hrozeb či odvet se předseda Senátu neobává. „Myslím, že nám hrozilo, že budeme závislí na nedemokratické velmoci a budeme nuceni ji poslouchat a sloužit jí. Když narovnáme záda, budeme se chovat svéprávně a svobodně, nic moc mám nehrozí,“ uvedl Vystrčil. Podle něj se stane maximálně to, že „možná někdo krátkodobě prodělá“.

Čínu by byl ochoten navštívit také, pokud by mohl pomoci vzájemným obchodním vztahům. Poukázal na to, že Čína navzdory příslibům masivních investic v Česku kupuje spíše fungující podniky, aby upevnila svůj vliv a moc, a vytvořila pouze 4000 pracovních míst, zatímco Tchaj-wan 24 000.

Pokud by Čína označila Vystrčila kvůli tchajwanské misi za nežádoucí osobu, bude to pro něj pouze důkaz, že je to nedemokratická země. „A já to přežiju,“ dodal. Peking před cestou na Tchaj-wan varoval prostřednictvím prezidentské kanceláře i Vystrčilova předchůdce Jaroslava Kuberu (ODS), který koncem ledna náhle zemřel.

Vystrčil svou misi opakovaně zdůvodnil potřebou bránit základní principy, hodnoty a práva, na nichž je Česko po pádu komunismu založeno. Nepotvrdil úvahy o tom, že by si tím řekl o nominaci na budoucí hlavu státu. „Nepřemýšlím o tom, jestli mám nebo nemám někam kandidovat,“ řekl Vystrčil. Zdůraznil, že se chce nyní naplno věnovat funkci předsedy Senátu.