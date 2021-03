Jsme rezervy, ne jakýsi velkoobchod státu, říká jejich šéf Švagr. Teď se rychle nakupují testy pro žáky

Praha Plánovaný návrat žáků do škol bude probíhat pod podmínkou řádného testování, ke kterému však stát momentálně nemá dostatečnou zásobu antigenních testů. Jak tomu bylo už v případě jehel a zdravotnických přístrojů, Správa státních hmotných rezerv (SSHR) opět proměňuje svou funkci a v šibeničním termínu poptává pět milionu testů, jež mají podle ministra školství Roberta Plagy dodat ideálně do konce měsíce.

,,Jsme stále státní hmotné rezervy, nejsme v uvozovkách jakýsi velkoobchod státu,“ komentoval pro Lidovky.cz situaci Pavel Švagr, šéf SSHR. Navíc ministerstvo zdravotnictví původně chtělo, aby státní rezervy zajistily atest citlivosti testů, s čímž nesouhlasil premiér Andrej Babiš (ANO), který v reakci na to, napsal ministrovi Janu Blatnému vytýkací dopis.

Lidovky.cz: Můžete přiblížit, jak přesně zadání poptávky ministerstvem školství probíhalo?

Jde o to, že usnesení vlády, které říká, abychom testy nakupovali, je z 8. března. V usnesení se uložilo ministerstvu školství, aby nám dalo specifikaci antigenních testů, jež budeme nakupovat. My jsme obdrželi 16. března dopis náměstkyně Katzové z ministerstva školství, kde se stanovují předpoklady pro vhodný antigenní test. Hovoří o tom, že jsme měli z principu dělat dvě poptávky. Jedna byla na milion kusů, na doplnění k 2,6 milionu.

Druhá poptávka měla být na další čtyři miliony kusů, kde byla navržená technická specifikace o tom, jaká má být klinická citlivost. Ta musí být vztahována k výtěru z nosohltanu a musí být doložena dvěma validačními studiemi a tak dále. Doporučení, jehož se samozřejmě musíme držet, pojednávalo o provedení nezávislého ověření parametrů pěti až deseti testů vybraných zadavatelem jako nejvhodnější nabídky při splnění podmínek soutěže formou studie analytické citlivosti limitů a detekce těchto testů. Dopis dále říká, co se týká termínů, že jeden a půl milionu kusů očekává ministerstvo školství v ideálním případě koncem března. Dopis jsme obdrželi a říkali jsme si, že je rozpor mezi časem a dobou poptávkového řízení.

Lidovky.cz: Jak poté, co vláda dojednala, že validační studie nebudete dělat, pokračoval výběr?

V pátek večer jsme dostali dopis od ministra Blatného se seznamem 48 testů a výrobců, které jsou k oslovení. Připravili jsme zadávací řízení a v úterý ve 12 hodin byla uzávěrka. Samozřejmě vnímám, že to je šibeniční termín. Ale na druhé straně nám ministr Plaga napsal, že potřebuje, aby tu testy byly co nejrychleji. V ideální případě, jak jsem řekl, část už na konci března.

Jsme ve dvojím ohni. Na jedné straně, abychom připravili zakázku, a na druhé straně, abychom se pokusili naplnit termíny. Teď je to o jednotlivých uchazečích. Takže uvidíme, kolik dostaneme nabídek a jak se jednotlivé firmy poperou s termínem dodávek.

Lidovky.cz: Bude tedy dodržení termínu dodávek jedno z hlavních kritérií při výběru?

Hlavní kritérium je cena v kombinaci s termínem dodávek. Samozřejmě naším cílem je, aby výběrové řízení bylo otevřené, což si myslím, že je. Jednak je zveřejněno vše na našich stránkách plus jsme odeslali asi 249 e-mailů. Chceme, aby bylo řízení také transparentní, proto je to nastavení takové, jaké je – jednoznačné a rychle vyhodnotitelné.

Každý dodavatel musí mít ministerstvem danou výjimku a pak už předpokládám, že nám představí nejlepší ceny a termíny.

Lidovky.cz: Myslíte, že je reálné, že by některé dodávky mohly přijít již do konce března?

Bylo by krajně nefér a nekorektní z mé strany cokoli více k té poptávce komentovat. Pravidla jsou nastavena a hotovo. Všechny firmy mají mít stejné podmínky a ty jsou dány jasným požadavkem v našem zadávacím listu.

Lidovky.cz: Jak správa reagovala na to, že zakoupení testů probíhá v tak krátkém časovém úseku a prvotně bylo doprovázeno požadavkem na validaci testů?

Zaprvé do 30. března vypsat, vyhodnotit a udělat validační studie, když dopis přijde 16. března, je samo o sobě časově náročné. Zadruhé, co se týče požadovaných validačních studií, my přece nejsme úřad, který má dělat validační studii. Každý má dělat svoji odbornost. My se máme starat o hmotné rezervy, ale ten, kdo u nás hmotnou rezervu požaduje, musí upřesnit, co přesně chce. Odbornost ministerstva zdravotnictví je určitě definovat podobu testů.

Je to o tom, že existují testy s různou validitou, citlivostí, tak to musí vyhodnocovat odborník, tedy ministerstvo zdravotnictví. Předpokládáme, že když dalo přes 500 výjimek, tak taky ví komu. A pokud je požadavek od vlády, aby nám řekli, jaké jsou vhodné testy pro školství, tak předvýběr těch vhodných testů musí udělat ministerstvo zdravotnictví.

Když se následně v tisku objevuje debata, že některé testy nemají dostatečnou sensitivitu, musí to opět řešit odborníci. Předpokládal bych, že ministerstvo bude výjimky přehodnocovat. Testy, které nejsou spolehlivé nebo nesplňují to, co bylo deklarováno MZČR, by nejspíše neměly mít výjimku. Když ministerstvo zdravotnictví vydávalo výjimky, přece také chtělo validační studii.

Lidovky.cz: Jsou poptávané testy určené výhradně pro školy?

Usnesení vlády zní pořídit celkem 7,6 milionu antigenních testů s účelovým určením pro ministerstvo školství. Dva miliony šest set zbývají z minulé dodávky, které pořizovalo ministerstvo vnitra. To znamená, že tyto testy jsou momentálně základem pro školství, a jsou tedy k dispozici k okamžitému vydání do škol. Čím dříve budou vydány do škol, tím lépe, aby se i získal čas pro potenciální vyskladnění. Ale to je záležitostí ministerstva školství. Usnesení vlády dále řeklo, abychom pořídili dalších pět milionů testů také pro ministerstvo školství.

Lidovky.cz: Jak vnímáte to, že SSHR v poslední době nakupuje materiály pro přímou spotřebu, ne do zásob?

Když se podíváme na závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, tak jasně konstatuje, že loni, na začátku pandemie, hmotné rezervy a stát nebyly připraveny. Vycházíme z toho, že ten, kdo je připraven, není překvapen. Hmotné rezervy jsou tady od toho, aby ministerstva vytvářela svoje krizové plány zodpovědně a aby se dívala na potenciální možná rizika, která do budoucna přijdou. Samozřejmě nikdy se nelze připravit dokonale. Jde o to, že čím zodpovědněji jsou připravené krizové či pandemické plány, tím je stát lépe připraven.

V minulosti jsme měli dva hlavní problémy. Jeden, že nebyla příliš velká vůle dát na hmotné rezervy ani na zdravotnické záležitosti finanční prostředky. A pokud není vůle dát finance s tím, že se nepřemýšlí nad tím, jaké budoucí krize nás mohou potkat, tak jsme přesně v té situaci, kdy se nakonec řeší věci operativně.

Druhá věc je, že jsme stále státní hmotné rezervy, nejsme v uvozovkách jakýsi velkoobchod státu. V jiných státech řeší takové nákupy přes centrální instituci, kde je navíc dostatečný počet lidí zabývajících se zakázkami. V tomto směru obdivuji zaměstnance u nás na správě a děkuji jim, protože celý rok jedeme velmi intenzivně. Náš tým není nikterak početný a naše práce je vidět. Té práce je strašně moc, co k tomu dodat.