Chceme, aby se do Prahy jezdili dívat, jak se řeší problémy moderní metropole, říká budoucí primátor Hřib

Praha „Začínají čtyři roky tvrdé práce, kdy budeme chtít Prahu posunout do tohoto tisíciletí,“ řekl ve svém projevu budoucí primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib na tiskové konferenci České pirátské strany. V pátek na Magistrátu hlavního města Prahy před hrstkou novinářů několikrát zopakoval, že se cítí být podpořen koaličními partnery a sdílí s nimi společnou vizi, což vidí jako značnou výhodou oproti předchozí primátorce Adrianě Krnáčové. Pirát Hřib nedal najevo nervozitu a s klidným hlasem odpovídal na položené dotazy.

Můžete popsat jak probíhala vyjednávání budoucí pražské koalice?

Jednání probíhala konstruktivně a myslím si, že konečný výsledek je pro Prahu velice dobrý. V radě máme odborníky, kteří jsou profesionály ve svých oblastech. Strany mohou dohodu akceptovat a být s ní spokojeny, my za Piráty spokojeni jsme.

Jak k pozici primátora přistupujete?

K té pozici přistupujeme samozřejmě s pokorou. Praha je složitý organismus a my na to nebudeme sami, máme tým profesionálů v radě. Troufnu si tvrdit, že naši partneři, stejně jako my do čele Prahy, vyslali ty nejlepší profesionály. Velice dobrým výchozím bodem pro nás je to, že máme sdílenou vizi rozvoje Prahy. Troufnu si tvrdit, že to je něco, co tady v předchozím volebním období tak úplně nebylo, což bylo i jádrem sporů a důvodem, proč se koalice rozpadla.

Co přinesete jako hlavní změnu pro Prahu?

My chceme, aby se Praha stala městem, kam se ostatní budou jezdit dívat na to, jak se mají řešit problémy moderní metropole. My se teď jezdíme dívat například do Finska, jak má správně fungovat školství, do Estonska, jak má fungovat digitalizace, nebo do Barcelony, jak mají vypadat Smart Cities. K tomu bude nutné provést mnoho změn v jednotlivých oblastech, za oblast eurofondu je nutné vyjednat změnu programů tak, abychom mohli čerpat peníze z Evropy, které by nám momentálně mohly utéct v oblasti informačních technologií. Odstraníme závislost na několika málo dodavatelích, která město stojí vyšší náklady na informační technologie. Chceme usnadnit občanům Prahy vyřizovaní záležitostí s městem pomocí centrálního portálu. Úřad by měl být dostatečně propojen s informačními systémy státní správy.

Budoucí pražský primátor Zdeněk Hřib na tiskové konferenci České pirátské strany po vyjednávaní budoucí pražské koalice.



Necítíte se nezkušený? Na rozdíl od Jana Čižinského nemáte zkušenost s vedením hlavního města nebo městské části. Nebojíte se, že zopakujete neúspěch Adriany Krnáčové?

Myslím, že tím prubířským kamenem schopnosti dělat politiku a dohodnout se na výhodném výsledku pro všechny strany je už to skládání koalice. Piráti prokázali jednoznačně už v tomto roce, že dokážou dosáhnout slušného výsledku ve volbách a také prokázali, že jsou schopni vyjednávat se zkušenými politiky tak, aby výsledek byl akceptovatelný pro všechny. Nyní před námi stojí čtyři roky, kdy budeme muset fungovat jako skutečný tým a výsledky jednání tomu dávají velice dobré výchozí předpoklady.

Jak jako primátor budete postupovat v případě havarijního stavu mostů?

V oblasti dopravy budu postupovat v úzké součinnosti s náměstkem pro dopravu Adamem Šajnerem z Prahy Sobě. Mosty v Praze nám padají na hlavu a je samozřejmě nezbytné řešit základní zajištění. Je nutné vyřešit především to, aby se tyto záležitosti nestávaly. V programu máme naplánované údržby mostů a plány oprav. Praha se bude starat o majetek města s péčí řádného hospodáře. Rád bych zdůraznil, že v našich koaličních mechanismech máme momentálně zakotven proces půlročního plánování. To znamená, že jednou za půl roku se naše koalice sejde, vyhodnotí předchozí půlrok a naplánuje další. Za dopravu bude zodpovědná primárně Praha Sobě. Jednoznačné máme v programu opravování pražských mostů, jako je Libeňský most, Hlávkův most, Palackého most je ve špatném stavu. Chceme stavět i nové mosty, například zahájit přípravu Rohanského mostu přes Vltavu a Dvoreckého mostu mezi Holešovicemi a Karlínem.

Plánujete s ohledem na to jaké si nastavujete cíle zvýšit počet úředníků?

Ano, plánujeme navýšit počet úředníků. Nedávno byl na magistrátu dokončen personální audit, který obsahuje návrhy, jak upravit organizaci magistrátu. Já už jsem byl seznámen s obsahem auditu, ale ještě bude nutné pročíst si ho detailněji. Ale určitě závěry auditu budou sloužit jako východisko k určitým změnám. Zabývá se tím, aby magistrát fungoval efektivněji než doposud.