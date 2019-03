Klaus mladší nevyloučil založení nové strany, vedení ODS označil za své politické soupeře

Praha Václav Klaus mladší po víkendovém vyloučení z ODS neplánuje v nejbližší době vstoupit do jiné politické strany, jinak si ale nechává všechny možnosti otevřené. Nevylučuje ani založení vlastní politické strany. V rozhovoru pro pondělní MF DNES občanským demokratům vyčítá, že ho vyloučili za „trochu jiné názory“. Přirovnání rozhodování o nařízeních Evropské unie k židovským transportům, které jeho nucenému odchodu ze strany předcházelo, ale sám označil za přepjaté.

Klaus v rozhovoru naznačil, že jedním z důvodů, proč ho ODS vyloučila, mohla být obava předsedy Petra Fialy (ODS) o svou vlastní viditelnost. Kdyby byly jejich role obrácené, Fialu by prý nevylučoval. „Že bych se jako tvářil, že mě bude zastiňovat nebo že mi to bude kazit nebo že má nějaké trochu jiné názory,“ doplnil Klaus. K otázce, zda vzhledem k tomu, že sám sebe označil za mučedníka, není za vyhození ze strany rád, se ale vyjádřit nechtěl.

„Opravdu už nechci rozebírat rozhodnutí výkonné rady, je to dnes jiná politická strana, jsou to moji političtí soupeři,“ řekl v rozhovoru Klaus. Podle jeho slov mu nejde o politické žabomyší války, ale o ideje, které chce prosazovat. „Mám tam (v ODS) spoustu přátel, se spoustou lidí tam budu spolupracovat,“ dodal.

Klausovo sobotní vyloučení z ODS krátce následovalo dvě jeho kritizovaná přirovnání. V prvním z nich řekl, že parlament rozhodující o přijímání zákonů kvůli EU je podobný Židům, kteří rozhodovali o transportech ostatních. Sám Klaus ho nazval přepjatým. Druhý výrok srovnával Hitlerův Mein Kampf s Macronovým plánem na reformu EU.

„K žádnému velkému srovnávání nedošlo. Jen jsem říkal, že další zlo, které přijde, nebude mávat ani pěticípou hvězdou se srpem a kladivem, ani nacistickými symboly, ale bude jiné. A vymezil jsem se tam proti názorům, které má pan Macron. Takže asi tak,“ uvedl Klaus s tím, že výrok pronesl u příležitosti 15. března 1939, což je důvod, proč mluvil zrovna o třetí říši.

Nový politický projekt? ‚Nevylučuji nic‘

Dodal, že nyní bude nezařazeným poslancem a v nejbližší době nevstoupí do jiné politické strany. Zároveň naznačil, že se jen tak nevzdá pozice v čele školského výboru sněmovny, kterou by ODS chtěla uvolnit pro vlastního zástupce „Myslím, že jestli mě někdo bude chtít po boku paní Valachové odvolávat v rámci předvolební kampaně mezi školskou veřejností, tak si tu situaci užiju,“ uvedl pro MF Dnes.



Za svého syna se už ve čtvrtek před vyloučením výrazně postavil exprezident Václav Klaus starší, který ODS ostře kritizoval a řekl, že musí vzniknout nová pravicová strana. Podle Klause mladšího jsou však takové úvahy předčasné. „Nevylučuji nic. Obracejí se na mě tisíce lidí a subjektů, tak si to musím s chladnou hlavou zvážit, najít si pro to nějaké kloudné financování, mediální podporu a další věci. A pak to oznámím, jo?“ odpověděl Klaus na otázku, zda chytá nějaký vlastní politický projekt. O úvahách, že by se v případné nové politické straně mohli potkat otec se synem, označil za předčasné.