KAMBERSKÝ: Otcové a vrazi. Václav Klaus mladší jako metafora dějin

Česká politika je mezi postkomunistickými zeměmi unikátní: od konce komunismu v ní jsou přítomny dvě tradiční partaje: levicová a pravicová. Ale pozici země kdesi „mezi“ Východem a Západem naopak poznáme v tom, že klíčové osobnosti těchto partají jsou ve skutečnosti i jejich největšími nepřáteli: Václav Klaus pro ODS a Miloš Zeman pro ČSSD.

Permanentní střet můžeme ukázat i na víkendovém vyloučení Václava Klause mladšího ze strany, již jeho otec kdysi ztělesňoval. Srážka současného vedení ODS s jejich nejvýraznějším a nejviditelnějším členem je však ještě hlubší. Je to i střet o zásadní hodnotové a ideové směřování. Junior naštval v partaji i ty, kteří se ho vždy zastávali. Jeho postoj k volbám do europarlamentu ukázal všem, že v rámci zlepšení svého image je ochoten torpédovat společnou politiku kdykoli a kdekoli.

ODS bere eurovolby velmi vážně, chce je vyhrát a její hlavní kandidát Jan Zahradil dokonce aspiruje na roli klíčového muže v povolebních vyjednáváních. A co udělá junior? Prohlásí, že místo voleb pojede na dovolenou. Celá partaj se logicky třese, zda VK ml. třeba ještě neřekne, že z EU je potřeba po vzoru Velké Británie nejlépe vystoupit...

Odchod Klause ml. bude partaj bolet, ačkoli současný předseda udělal vše, aby stranu s Klausovic rodinou usmířil. Otce zakladatele pozval na společné focení, juniora přemluvil k návratu do strany, přenechal mu i své vlastní pole působnosti: bývalý rektor druhé největší univerzity a ministr školství udělal z juniora školského experta strany i předsedu sněmovního školského výboru. Vše marno: Václav Klaus ml. v týmu hrát nechce. Z hlediska partaje to byl rozporuplný víkend. Chtěla slavnostně odstartovat kampaň do eurovoleb, všude se ale píše o vyloučení exprezidentova syna. Na druhou stranu vyslala jasný vzkaz: Ačkoli zásadně nesouhlasíme s vizí Evropy Emmanuela Macrona, nebudeme – na rozdíl od Klausů – jej kvůli tomu srovnávat s Adolfem Hitlerem a nebudeme stát na stejném pódiu se zástupci SPD Tomia Okamury a KSČM Vojtěcha Filipa.