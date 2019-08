Komunální volby ve Strakonicích se budou do 30 dnů opakovat, rozhodl soud

Strakonice Komunální volby ve Strakonicích se s konečnou platností zopakují. Ústavní soud (ÚS) odmítl druhou stížnost vítězného hnutí Strakonická Veřejnost i starosty Břetislava Hrdličky jako neopodstatněnou. O výsledku neveřejného řízení informoval ÚS na svém webu.

Stížnosti podalo i město a samostatně městská rada, soud je označil za neoprávněné navrhovatele. Starosta trvá na tom, že Strakonická Veřejnost ve volbách postupovala správně.



Opakování voleb dvakrát nařídil Krajský soud v Českých Budějovicích kvůli tomu, že Strakonická Veřejnost byla údajně zvýhodněná v kampani. Na základě první série stížností ÚS rozhodnutí krajského soudu zrušil a nařídil mu, aby lépe vysvětlil, o co opírá své závěry o možném ovlivnění výsledku hlasování a dělby mandátů. Napodruhé krajský soud volby znovu zneplatnil. Tentokrát ÚS označil jeho postup za správný.



Krajský soud i ústavní soudci se pozastavili nad tím, že hlasovací lístky a pomocné sčítací archy jsou už skartované. Nelze tak přesně zjistit rozsah panašování, tedy kroužkování kandidátů napříč kandidátními listinami. Justice byla při zkoumání možného dopadu na výsledek voleb odkázaná na matematické výpočty. Podle ÚS byl postup městského úřadu při skartaci překvapivý.

„Krajský soud provedl řadu dalších statistických srovnání výsledků voleb, z nichž vyplynul jednoznačný závěr o vysoké intenzitě porušení volebního procesu s vlivem na výsledek voleb; postupoval tak přesně v duchu závazného právního názoru, který vyslovil ÚS ve svém nálezu, a své závěry jasně, srozumitelně, logicky a přesvědčivě odůvodnil,“ uvedla mluvčí ÚS Miroslava Sedláčková.

„Trváme na tom, že jsme dělali všechno správně,“ řekl na dotaz ČTK Hrdlička a dodal, že rozhodnutí soudu nemá nic společného s realitou. „Samozřejmě že volební kampaň rozšíříme, umožníme každému, aby byl všude ... stejně je to v rukou voličů,“ doplnil s odkazem na opakování voleb.

Komunální volby loni vyhrálo vládnoucí hnutí Strakonická Veřejnost výsledkem 51,1 procenta. Získalo 16 z 21 mandátů. Kandidát za Změnu pro Strakonice Karel Janský ale podal na výsledky voleb stížnost, v níž tvrdil, že Strakonická Veřejnost byla v kampani zvýhodněna v radničním zpravodaji i na výlepových plochách. „Soud rozhodl podle papírů. Skutečnost ho asi v podstatě moc nezajímá. Pokládá za divné to, co se tady stalo, protože to není obvyklé, tak prostě říká, že to asi není dobře,“ komentoval Hrdlička rozhodnutí.

Kvůli dvěma rozhodnutím krajského soudu nezasedlo ve Strakonicích od října 2018 zastupitelstvo. Město vede rada se starostou, hospodaří s omezeným rozhodováním a na základě rozpočtového provizoria.

Usnesením ÚS je výsledek soudního přezkumu volebního výsledku definitivně potvrzený. Ministr vnitra musí podle volebního zákona do 30 dnů vyhlásit nové volby ve vhodném termínu. Naposledy termín stanovil na 14. září 2019, ÚS ale vykonatelnost jeho rozhodnutí odložil.

U ÚS napodruhé rozhodoval o strakonických volbách tříčlenný senát s předsedou Jaromírem Jirsou. Odlišné stanovisko zaujal soudce Jan Filip. Podle něj se podařilo prokázat jen potenciální, nikoliv reálné ovlivnění dělby mandátů. Ocenil rozsáhlou argumentaci krajského soudu, upozornil ale, že justice v běžných povolebních lhůtách nebude mít na takové rozbory čas. „Zdá se tak, že při dalších obecních volbách se mají krajské soudy na co těšit a soudci jejich správních senátů by již měli uvažovat o přihlášce ke studiu politologie či psefologie,“ uvedl Filip. Psefologie je sociologická disciplína zabývající se voliči a volbami. I Filip ale souhlasí s odmítnutím stížností, už jen kvůli skartaci hlasovacích lístků.