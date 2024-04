Kongres ODS: nespokojenci chtějí potrápit Fialu, menší podporu zřejmě vyjádří nové místopředsedkyni

Skupina nespokojených funkcionářů ODS z různých regionů chtěla přece jen předsedu potrápit. Vadí jim příliš středová poloha ODS a také nízké preference strany.

„Původně chtěli nespokojenci ukázat svou sílu a potrápit předsedu přes prvního místopředsedu Zbyňka Stanjuru, ale dost si jich to rozmyslelo. Fiala totiž dal jasně najevo, že je Stanjura pilíř, se kterým se nesmí hnout,“ řekl serveru Lidovky.cz vysoce postavený zdroj z ODS. Pokud by Stanjura na kongresu neobhájil pozici klíčového muže, mohlo by to vést k jeho výměně ve vládě, což by vzhledem k významu postu ministra financí destabilizovalo kabinet.

Mantra současných občanských demokratů ve vedení strany přitom zní: hlavně dovládnout se stejným premiérem a ve stejné koalici.