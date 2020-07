Koupání provázejí kvůli covidovým opatřením zmatky. Čím se řídit, pokud chcete vyrazit k vodě?

Praha Letní radovánky u vody letos doprovází hamletovská otázka: Jít, či nejít? Pustí mě, nebo nepustí? Limitem pro počet osob na místě si nejsou jisti ani návštěvníci, ani provozovatelé. Hygienická opatření se poslední dobou v krajích po Česku mění někdy i ze dne na den.

Klíčem k rozluštění rébusu se může stát virtuální sestra Anežka, pomocnice na chatboxu ministerstva zdravotnictví. „V přírodních a umělých koupalištích se ve stejný čas od 22. června 2020 může nacházet nejvýše 1000 osob. Návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, jsou-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby. To neplatí pro členy domácnosti a blízké osoby,“ informuje virtuální zdravotnice.

V realitě si ale nikdo tak úplně jistý není. Platí to například i pro provozovatele v Praze. „Bylo mi řečeno, že nás se omezení netýkají. Provozujeme areály, které mají menší kapacitu, ale už jsme z těch opatření zmatení. Sledujeme to sice každý den, ale je to chaotické,“ posteskla si serveru Lidovky.cz Aneta Segmüllerová, zástupkyně společnosti Anelis, která provozuje plovárny Stírka, Čakovice a Ládví. Pokud platí pravidla od virtuální sestry Anežky, plovárny Stírka, Čakovice a Ládví si s kapacitami hlavu lámat nemusí – podle Segmüllerové se do tisícovky vejdou.



Podobně je tomu i v pražském biotopu Radotín, kde však kvůli údržbě vody mají jasně stanovený návštěvnický limit. „K nám může přijít maximálně sedm set osob, nevíme o tom, že bychom měli mít nějaký strop. Na koupaliště se nic než hygienická pravidla nevztahuje, máme všude rozmístěné dezinfekce, zajištěné odstupy u pokladen, jinak nic,“ potvrdila serveru Lidovky.cz Kateřina Petráčková, provozní biotopu.



Ještě větší nejistota panuje kolem limitů pro Moravskoslezský kraj, kde místní hygienici přijali zpřísnění celostátních pravidel a na koupaliště smí nejvýš 500 osob, navíc ještě do čtvrtka to byla dokonce jen stovka lidí. Na přírodní koupaliště ale mohou lidé přijít bez jakýchkoliv omezení.



V přírodě je to jinak

„U přírodních koupališť, jako jsou rybníky či pláže na přehradě, je to jiné kvůli tomu, že se jedná o velký, neohraničený prostor, kde není provozovatel a nejsou k dispozici služby a lidé si snadněji udrží distanci od druhých. To riziko nákazy je zkrátka minimální v porovnání s těmi umělými koupališti, kde je často hlava na hlavě,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz Petr Kopřivík z Krajské hygienické stanice v Ostravě.



Byť jsou parametry koupališť jasně dané, výjimka evidentně potvrzuje pravidlo. Úplně odlišná situace totiž od pátku panuje na největším ostravském koupališti v Ostravě-Porubě. Přestože jde o oplocený areál, kde se navíc vybírá vstupné, hlavní vodní plocha se zde považuje za tzv. přírodní koupaliště, takže omezení platná pro ostatní ostravská koupaliště zde neplatí.



„Museli jsme to v pátek řešit s krajskou hygienickou stanicí, protože písemné rozhodnutí nebylo úplně jasné. Nakonec nám potvrdili, že jde o přírodní koupaliště, takže omezení pro nás přestalo platit,“ řekl webu Novinky.cz Petr Dobeš, vedoucí koupaliště spadajícího pod ostravský městský podnik Sareza.

Dodal, že lidé jsou z neustálých změn zmateni. I oni sami prý kvůli nařízením řeší snad šedesát telefonátů denně, neboť se jich lidé ptají, jestli je pustí dovnitř, když je návštěvnost omezená – což není.



Na čem se provozovatelé jednoznačně shodnou, je fakt, že by se návštěvnický strop měl spíše počítat podle rozlohy areálů. Proč tomu tak není a stejný limit platí jak pro velká umělá koupaliště s kapacitou mnoha tisíc lidí, tak i pro ty nejmenší, je nepochopitelné.